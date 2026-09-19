נשיא המדינה יצחק הרצוג חתם הערב (מוצאי שבת), ח' בתשרי, על קיצור תקופת המחיקה ברישום הפלילי של אלאור אזריה, ערב יום הכיפורים. ההחלטה מגיעה לאחר שנים ארוכות שבהן נשא אזריה בתוצאות מעשיו, ומאפשרת לו להמשיך בחייו ללא הרישום הפלילי.

הנשיא הרצוג בחן את מכלול נסיבות המקרה והשיקולים הנוגעים לבקשה, ולבסוף החליט להיעתר לבקשתו של שר הביטחון ישראל כץ. ההחלטה התקבלה ברוח תקופת הרחמים והסליחות בעם ישראל, כאשר הנשיא סבור כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע אזריה מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש.

השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה

בבסיס החלטת הנשיא עומדים מספר שיקולים מרכזיים: פרק הזמן המשמעותי שחלף מאז הפרשה, העובדה שאזריה נשא בעונש שנגזר עליו וריצה את תקופת המאסר, ותקופת ההתיישנות על העבירות שביצע שחלפה זה מכבר. בנוסף, נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של אזריה השתנו במהלך השנים, והוא הביע רצון להסיר את החסמים הניצבים בפניו כיום בתחומי התעסוקה.

בפנייתו לנשיא הרצוג, אזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צה"ל והם יקרים לו. כיום, כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער על השלכותיה הקשות של הפרשה, וקבע כי בהתחשב בניתוח האירוע בדיעבד בלבד, הירי היה טעות מבצעית ובדיעבד לא היה מבצע אותו.

הנשיא נתן משקל גם לנסיבות הרפואיות המורכבות שעימן התמודדה משפחת אזריה במהלך השנים שחלפו מאז פרוץ הפרשה, ולשינוי שחל בחייו של אלאור אזריה מאז. בהתחשב בכך, בחלוף כעשור, לאחר שאזריה נשא בעונשו ושילם את חובו לחברה, סבור הנשיא כי הגיעה העת לאפשר לו להמשיך בחייו.

ההבהרה: אין פגיעה בהליך המשפטי

נשיא המדינה הדגיש כי החלטתו אינה באה לערער או לפגום בהליך המשפטי שהתנהל בפרשה ואינה מהווה בחינה מחודשת שלו. הנשיא רואה בתפקידה של מערכת המשפט הצבאית כלי חיוני בשמירה על שלטון החוק, על ערכי צה"ל, על עקרונותיו ובפרט ההקפדה על טוהר הנשק.

הרצוג הבהיר כי מוסד החנינה הוא מוסד של חסד, והוא אינו ערכאת ערעור. גם אזריה בפנייתו הבהיר כי אין לו כוונה לפתוח את הנושא מחדש. לאור זאת, בהתחשב גם בעמדות שהוצגו בנושא בעבר ובהווה על ידי נושאי משרה רלוונטיים, קיבל הנשיא הרצוג את המלצתו של שר הביטחון ישראל כץ, לקצר מיידית את הרישום הפלילי של אלאור אזריה.