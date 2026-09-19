צבא רוסיה ( צילום: שאטרסטוק )

יותר מארבע שנים לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה, אירופה מתכוננת לתרחיש שעד לפני זמן קצר נחשב בלתי סביר: התפשטות הלחימה אל מעבר לגבולות אוקראינה. בכירים בכירי היבשת מזהירים כי מוסקבה עלולה להחריף את צעדיה הצבאיים ולתקוף מדינות נאט"ו שתמכו בקייב, כך עולה מדיווח שפורסם היום (שבת) ב"פוליטיקו".

ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, הציג הערכה מדאיגה במיוחד לפיה המתקפה הרוסית עלולה להתרחש כבר בחודשים הקרובים. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, חיזק את דבריו והבהיר כי האזהרה "מבוססת היטב", תוך שהוא מציג תוכנית חדשה שנועדה להגן על התשתיות הקריטיות במדינה במקרה של תקיפה רוסית. "זה לא מקרי" גם ראש ממשלת הולנד, רוב יטן, הצטרף אתמול לקול האזהרה. "זה לא מקרי שראש ממשלת פולין מדבר בצורה כל כך תקיפה", מסר יטן. "אנחנו צריכים לקחת את האזהרה הזאת ברצינות רבה. עלינו להראות בעקביות שאנחנו לא מקבלים זאת, ושנפעל אם יהיה צורך". על פי הדיווחים, התרחישים שעליהם מזהירים הבכירים האירופיים כוללים תקיפות באמצעות רחפנים או טילים בשטח מדינות נאט"ו שתמכו באוקראינה. מקורות מודיעיניים מעריכים כי מוסקבה עשויה לבחון את תגובת המערב באמצעות פעולות פרובוקטיביות ממוקדות נגד תשתיות אנרגיה או מתקנים קריטיים אחרים.

רוסיה פולין ( צילום: שאטרסטוק )

פולין בקו החזית

פולין, שגובלת הן באוקראינה והן באזור קלינינגרד הרוסי, נמצאת במוקד החששות. על פי הערכות מודיעיניות אמריקאיות שהועברו לבעלות הברית, רוסיה בוחנת אפשרות להוציא לפועל פעולות התקפיות נגד פולין כדי לבחון את מוכנות נאט"ו להגיב לאיומים ישירים, ובמקביל לערער את התמיכה הבינלאומית בהמשך מימון המלחמה באוקראינה.

התרחישים שעליהם הצביעו בוושינגטון כוללים מתקפות פוטנציאליות של טילים או כטב"מים נגד תשתיות אנרגיה ומתקנים קריטיים בשטח פולין, ואף סיכון ממשי של חדירת יחידות צבאיות קטנות מעבר לגבול. מקורות המקורבים לנשיא פולין אישרו כי הבית הלבן העביר לוורשה סימנים ואזהרות חוזרות ונשנות בנושא זה.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ( מדינה נורמנובה\שאטרסטוק )

שיתוף פעולה רוסי-איראני

האזהרות האירופיות מגיעות על רקע דיווחים על שיתוף פעולה הדוק בין רוסיה לאיראן. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען בעבר כי הכטב"מים האיראניים מסוג 'שאהד' המשמשים נגד אוקראינה מכילים רכיבים רוסיים. "ב-99% מהמקרים, ה'שאהד' שימש נגד אזרחים אוקראינים", מסר זלנסקי בראיון. "ראינו כמה רכיבים מאחד ה'שאהדים' שפגע באחת המדינות במזרח התיכון. אלו היו רכיבים רוסיים".

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אף הודה לראשונה בפגישה עם נשיא איראן כי מוסקבה מספקת לטהרן "ציוד נחוץ" במהלך המלחמה. "במהלך התקופה הקשה הזו, אנחנו מנסים לספק לכם את הסיוע הנדרש", אמר פוטין, תוך שהוא מתחייב לסייע לאיראן להתמודד עם המצור הימי האמריקאי.

בצל האזהרות הללו, מדינות אירופה מגבירות את מוכנותן הצבאית ובוחנות תוכניות הגנה מקיפות. השאלה המרכזית שמעסיקה כעת את בירות היבשת היא האם נאט"ו תעמוד בהתחייבותה ההדדית להגנה במקרה של תקיפה רוסית על אחת ממדינות הברית, ומה תהיה תגובת המערב אם התרחיש הדרמטי אכן יתממש.