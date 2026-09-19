כאן חדשות מתאבלת הבוקר (שבת) על מותו של איציק בראשי ז"ל, במאי מוערך בחטיבת החדשות, שנהרג בתאונת אופניים קשה בכביש 44 ליד מחלף נשרים. בראשי, שנחשב לאחד הבמאים המקצועיים והמוכשרים בתאגיד, הותיר אחריו אשה ושלושה ילדים.

איציק הצטרף לתאגיד השידור הציבורי כמעט עם הקמתו, בשנת 2018, ומאז ליווה את שידורי החדשות במקצועיות ובמחוייבות רבה - בימי שגרה ובתקופות מלחמה כאחד. עמיתיו לעבודה מתארים אותו כאיש מקצוע מסור שתרם תרומה משמעותית לאיכות השידורים.

התאונה הקטלנית התרחשה בשעות הבוקר המוקדמות בכביש 44, כאשר בראשי רכב על אופניים באזור מחלף נשרים. נסיבות התאונה המדויקות נמצאות בבדיקה, אך ברור כי מדובר באירוע קשה שהותיר את משפחתו, חבריו ועמיתיו בכאן חדשות בהלם עמוק.

כאן חדשות מסרה הודעת אבל רשמית בה נאמר: "כאן חדשות אבלה על מותו של חברנו, איציק בראשי, במאי מוערך בחטיבת החדשות, שנהרג הבוקר בתאונת אופניים בכביש 44 ליד מחלף נשרים. איציק, מהבימאים המקצועיים והמוכשרים של כאן חדשות, הצטרף אל תאגיד השידור כמעט עם הקמתו, בשנת 2018, ומאז ליווה את שידורינו במקצועיות ומחוייבות - בשגרה ובמלחמה".

התאגיד שלח תנחומים לרעייתו של המנוח, שירלי, לילדיו - קרן, רועי ואיתי, לבני משפחתו, לחבריו ולכל עמיתיו לעבודה. על מועד הלוויתו תצא הודעה בהמשך.

יצוין כי תאונות אופניים קטלניות מהוות סכנה משמעתית בכבישי הארץ. רק לפני מספר ימים נפצע קשה ילד בן 9 בתאונת אופניים בצור הדסה, והוא פונה לבית החולים במצב מעורפל הכרה.

יהי זכרו ברוך.