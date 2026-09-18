האם השכולה תקפה את חליוה: "איפה היית? הבת שלי קבורה בגללך!"

פגישה חריגה: שלי משל יוגב, אמה של ליבי כהן מגורי ז"ל שנרצחה במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, נתקלה הבוקר (שישי) בראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה במהלך ריצה בפארק הירקון. בשיחה שהתפתחה היא מיד הטיחה האשמות קשות כלפיו, כשתקפה אותו על כך שלא פנה אליה כלל אחרי שבתה נרצחה.

"יום שישי, 8:30 בבוקר. התחלתי בריצת בוקר שגרתית שמסדרת לי את המוח תמיד" שיתפה יוגב בסטורי שפרסמה באינסטגרם. "ואז הוא הופיע מולי פתאום. חליוה. מולי. מיד התחילו לרעוד לי הרגליים. הרגשתי משותקת. הנה הוא כאן. אל תשתקי, את חייבת לדבר. אבל הגוף משותק, ואני אפילו לא נושמת".

"ידעתי שיבוא יום וניפגש, והנה הוא בא מולי בפארק. והוא מתקרב אלי, ומה שיצא לי זה - "בוקר טוב, נעים לך כאן בפארק?" המשיכה וסיפרה. "והוא בשיא השקט ענה לי 'מי את?'. עלאק הוא לא יוד מי זאת ליבי. ואדם עם רגש, אדם שכואב את האחריות שלו עונה - אני יודע מי זאת ליבי, אני יודע מי את".

בסרטון מהאירוע יוגב הציגה את מה שאמרה לחליוה בתגובה: "אתה יודע מי אני, ושמעת על ליבי. אתה גר קילומטר מהבית שלנו, ושלוש שנים מאז שהיא נרצחה לא טרחת פעם אחת לדבר איתנו - בניגוד להרצי הלוי, שהתקשר ואמר אני מבקש לבוא. איפה אתה? איפה היית? הבת שלי קבורה בגללך!"

"אתה צריך להרגיש מושפל ולשאת באחריות, לא לנשום ולהגיד ׳אני רוצה לבוא אלייך, אני רוצה לבכות איתך, אני רוצה לבכות איתך כי אני סובל גם׳" תקפה. "אתה צריך להגיד שאתה סובל כמוני! אתה לא מבין את זה?".