שידור ישיר: עמיחי עטיה ז"ל מובא למנוחות

יום אחרי שנדרס למוות סמוך לאירוע סליחות בחדרה, עמיחי עטיה ז"ל בן ה-17 הובא למנוחות היום (שישי) בבית העלמין באיתמר.

עמיחי, בן 17, איתמר ותלמיד כיתה י"ב בישיבת 'חיצים', צא יחד עם חבריו לספסל הלימודים לאירוע סליחות שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה. בסמוך למתחם האירוע, בעת ששהה באזור החניה, נהג תושב כפר מנדא נסע ברכבו במהירות גבוהה ופגע בו. הוא נפצע באורח אנוש ופונה תוך החייאה לבית החולים "הלל יפה", שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראים מאות בני נוער באירוע הסליחות שנערך בחניית המתחם. נהג הטנדר פרק במקום סחורה, ובהמשך נראים בני נוער מתעמתים איתו. בהמשך נראה הנהג מתחיל להימלט מהמקום בנסיעה לאחור, כשמספר נערים רודפים אחריו - ובמהלך הנסיעה הזו הוא פגע בעמיחי.

נסיבות האירוע נמצאות בחקירה מאומצת, כשבמשטרה מגדירים בשלב זה את האירוע כפלילי ושוללים חשד לפח"ע. חבריו של עמיחי הדגישו כי הוא עצמו לא היה מעורב בעימות שקדם לדריסה.