אחרי 44 שנים: ערב זיכרון ראשון לזכר יהודה כ"ץ הי"ד

יהודה כץ ז"ל ( דובר צה"ל )

אמש (חמישי), בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות ובסמוך ליום הכיפורים, נערך ערב זיכרון ושיעור תורה מרגש ומרטיט לב לעילוי נשמתו של יהודה כ"ץ הי"ד, מנעדרי קרב סולטן יעקוב, במלאת שלושים להשבת עצמותיו לקבר ישראל.

הערב נולד מתוך יוזמה ספונטנית ומרגשת של חבריו מכל מעגלי חייו. במשך 44 שנים נשמרה הנחת העבודה והתקווה כי יהודה עודנו בחיים, ולא קוימו עבורו אזכרות או שיעורים לעילוי נשמתו. עם השבתו לקבורה, הרגישו חבריו צורך עמוק להתכנס יחד לראשונה לערב של לימוד, חיבור ורעות. את הערב הנחתה פרופ' זהבית גרוס, בוגרת בית הספר היסודי "אושא" ובוגרת סניף בני עקיבא ברמת גן (שבט ישורון). באירוע השתתפו עשרות חברים שלמדו עם יהודה בתחנות חייו השונות: בבית הספר היסודי "אושא", בשבט "כיסופים" בסניף בני עקיבא רמת גן, בישיבת "נחלים" ובישיבת ההסדר "כרם ביבנה". בפתח הערב הודגשה מנהיגותם ואצילותם של בני משפחתו – ההורים יוסף ושרה ז"ל שנפטרו במהלך השנים, והאחים אבי ופרחיה היימן, שניהלו במשך עשרות שנים מאבק איתנים באצילות ובגבורה כדי לא להוריד את יהודה הי"ד מסדר היום הציבורי. במהלך המפגש שיתפו החברים בזיכרונות מרגשים. עו"ד יהודה קפלן, שלמד עם יהודה מהגן ועד השירות הצבאי והיה איתו בטנק בקרב הקשה, תיאר את השינוי הדרמטי והמפליא שעבר יהודה: מנער חיוני, ספורטאי וכדורסלן מחונן, לשטייגעריסט (סלנג מעולם הישיבות המתאר למדן שקדן, מתמיד ומסור במיוחד ללימוד התורה) ועילוי תורני של ממש בישיבת כרם ביבנה. הוא סיפר כיצד הפך יהודה לחברותא של ראש הישיבה, הרב גולדוירט זצ"ל, כיצד הסתפק בארבע שעות שינה בלילה, וכיצד יצא למלחמת של"ג ישר מבית המדרש מתוך תפיסה עמוקה של מלחמת מצווה. יהודה לפידות הקריא את דבריו של ד"ר דובי הורניק, אשר נזכר בילדותם המשותפת ברמת גן ובישיבת נחלים, במשחקי הכדורגל מתחת לבית, ובפעם הראשונה שבה למדו יחד גמרא.

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את השיעור המרכזי מסר חברו האישי, הרב שלמה שושן, ראש ישיבת בית שאן. השיעור עסק במצוות האכילה בערב יום הכיפורים וחיבר בין העולמות הרוחניים והגשמיים שיהודה הי"ד היטיב לשלב בחייו. הרב שושן שיתף בזיכרונות מתקופת הטירונות, ובבכיו הבלתי נשכח של ראש הישיבה הרב גולדוירט כשחזר מחו"ל לאחר המלחמה ושאל בבכי: "איפה יהודה?".

רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר הוזכר "פתק ההנהגות" שנמצא בכיס חולצתו של יהודה כשאותרו בגדיו מישיבת כרם ביבנה. בפתק הקטן קיבל על עצמו יהודה הנהגות של נפש בוגרת ועמוקה: אמירת תהילים והתיקון הכללי בכל יום, הימנעות מדברים בטלים בבית המדרש, אכילה במתינות, תפילות ותחנונים בהתבודדות, וטבילה במקווה בערבי שבתות. המשפחה והחברים קראו לציבור לקחת הנהגה אחת מתוך פתק זה לעילוי נשמתו הטהורה.

לסיכום נשא דברים גם הרב שלמה מוזס, מדריך שבט כיסופים המיתולוגי, ששיבח את שילוב התפארת שבין נורמליות אנושית להתעלות רוחנית יוצאת דופן שאפיינה את יהודה הי"ד.