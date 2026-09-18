מדינה נוספת פנתה לאיראן בדרישה שתעצור את החות'ים

הלחץ הבינלאומי נמשך: מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, פנה לאיראן וביקש ממנה לנסות לרסן את התקיפות של החות'ים נגד סעודיה. כך דווח היום (שישי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.

לפי הדיווח, מוניר הזכיר את הסכם ההגנה שנחתם בין פקיסטן וסעודיה ב-2025, כשהזהיר כי ייתכן שצבא פקיסטן יצטרך לסייע לסעודים אם ריאד תפעיל את סעיף ההגנה ההדדית במסגרת ההסכם הביטחוני. עם זאת, נטען כי מוניר לא השמיע איום מפורש כנגד איראן במידה ולא תפעל נגד החות'ים.

גורם פקיסטני טען כי איראן אמרה בתגובה כי היא לא מעורבת במתרחש כעת בתימן. לדברי הגורם, "איראן אומרת שמדובר בסכסוך בין סעודיה לתימן, אבל נראה שההסלמה משרתת גם את המדיניות האיראנית באזור".