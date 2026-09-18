מדינה נוספת פנתה לאיראן בדרישה שתעצור את החות'ים

הלחץ הבינלאומי נמשך: מפקד צבא פקיסטן, עאסם מוניר, פנה לאיראן וביקש ממנה לנסות לרסן את התקיפות של החות'ים נגד סעודיה. כך דווח היום (שישי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.
לפי הדיווח, מוניר הזכיר את הסכם ההגנה שנחתם בין פקיסטן וסעודיה ב-2025, כשהזהיר כי ייתכן שצבא פקיסטן יצטרך לסייע לסעודים אם ריאד תפעיל את סעיף ההגנה ההדדית במסגרת ההסכם הביטחוני. עם זאת, נטען כי מוניר לא השמיע איום מפורש כנגד איראן במידה ולא תפעל נגד החות'ים.
גורם פקיסטני טען כי איראן אמרה בתגובה כי היא לא מעורבת במתרחש כעת בתימן. לדברי הגורם, "איראן אומרת שמדובר בסכסוך בין סעודיה לתימן, אבל נראה שההסלמה משרתת גם את המדיניות האיראנית באזור".
כזכור, אמש דווח כי סעודיה פנתה לסין בניסיון להשיג הפסקת אש מול החות'ים ולעצור את ההסלמה במלחמה בתימן. לפי הדיווח ברשת רויטרס, בייג'ינג שלחה מסר חשאי לאיראן בעקבות הפנייה הסעודית - כשקראה לטהרן "להשתמש בהשפעה שלכם כדי לרסן את החות'ים".
שלוש מקורות איראניים אמרו כי סין לא העבירה איומים מפורשים, ולא רמזו שיטילו סנקציות או יפעילו לחץ כלכלי נגד טהרן אם היא לא תסכים לעשות זאת, אך קראו לאיראן לסייע במניעת התרחבות העימות לנתיבי האנרגיה שבהם תלויה הכלכלה הסינית. עם זאת, נטען כי בסין כן קראו "לאיפוק, לדיאלוג ולהשבת הביטחון לנתיבי השיט הבינלאומיים". בתגובה, איראן טענו כי "היציבות והשלום באזור תלויים בסיום המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן".
בשורה התחתונה לתשומת סעודיה .סעודיה פנתה לארצות הברית פקיסטן סין טורקיה . אף אחד לא בא לעזרה . רק ישראל במקצת