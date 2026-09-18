העירייה התקפלה: אירוע הסליחות בתל אביב יתקיים כמתוכנן ובהפרדה

תפילה בתל אביב ( אבשלום ששוני\פלאש 90 )

ברגע האחרון: איגוד רבני קהילות הודיע כעת (שישי) כי הגיעו להסכמות עם עיריית תל אביב בנוגע לאירוע הסליחות בחוף תל ברוך - שיתקיים כמתוכנן במוצ"ש הקרוב, הלילה האחרון לאמירת הסליחות. באירוע ישתתפו הרב שמואל אליהו, רב העיר תל אביב זבדיה כהן ורבני שכונות.

לפי הודעת המארגנים, "מעמד הסליחות מושא העתירה יתקיים, אי"ה, כמתוכנן. סידורי האירוע בהיבטים שעלו בעתירה - יתנהלו כפוף לכל דין. למען הסר ספק - האירוע יתקיים בהפרדה על פי ההלכה היהודית". בית המשפט המחוזי נתן להסכמות הצדדים תוקף של פסק דין, והורה על השבת אגרת בית המשפט לידי העותרים בהתאם לתקנות.

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כזכור, אמש איגוד רבני קהילות הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי נגד עיריית תל אביב, שהנפיקה אישור עקרוני לקיום אירוע הסליחות, אך התנתה אותו בתנאי האוסר על כל הפרדה מגדרית באמצעים פיזיים – במילים אחרות, איסור על הקמת מחיצה בין גברים לנשים. המארגנים טענו כי התנאי אינו מאפשר את קיום התפילה כהלכתה ופוגע בחופש הדת של המשתתפים.

נזכיר כי סוגיית ההפרדה עמדה במרכז הוויכוח ביום הכיפורים תשפ"ד, בסופה פוצצו חילונים את התפילה בכיכר דיזינגוף. העירייה התעקשה והדיון התלהט לקראת ההקפות השניות במוצאי שמחת תורה. מתקפת חמאס ביטלה את החגיגות ההן.

שנה לאחר מכן ביקש ארגון 'ראש יהודי' לקיים את התפילה בהפרדה, העירייה שוב התנגדה והארגון עתר לבית המשפט המחוזי. העתירה הגיעה עד בית המשפט העליו שפסק בסופו של דבר כי ניתן לקיים תפילה בהפרדה בין גברים לנשים, אך כפשרה ביקש להעביר אותה מכיכר דיזינגוף לגן מאיר.