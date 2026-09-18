"כפה על הילד בן ה-10 להישאר במקלט כשהוא מפוחד ובוכה"

מכתב האישום שהגיש עו"ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי במהלך אוגוסט האחרון, בשלוש הזדמנויות שונות, במקומות שונים ברחבי הארץ, יזם בוסקילה שיח וחבר לקטינים, איתם לא הייתה לו היכרות מוקדמת, אמר להם שהיה בעבר בכלא וביצע עבירות פליליות שונות כלפי ובנוכחות הקטינים.

כך, עת שיחק ילד בן כ-10 במגרש כדורגל בפתח תקווה יחד עם חבריו, ניגש אליהם בוסקילה וביקש כסף, לאחר שאמר להם שהיה בכלא. הקטין הציע ללכת לפארק ציבורי סמוך והשניים הלכו יחד וביקשו כסף מעובר אורח שנתן לבוסקילה 100 ₪.

לאחר מכן, ביוזמתו של בוסקילה ובהסכמתו של הקטין, במשך מספר שעות, הוביל אותו בוסקילה לאזורים ולמקומות שונים בתחומי הערים בני ברק, רמת גן ופתח תקווה. בבני ברק, לקח אותו למקלט תת קרקעי מוזנח, מלוכלך ומצחין בבניין מגורים ולאחר שהתיישבו על הכיסאות, הניח את ראשו על כתפו ועל ברכיו של הקטין, בתואנה שהוא צריך לנוח. הקטין שפחד מהשהיה במקלט פרץ בבכי וביקש לצאת.

אף על פי כן, ועל אף המצוקה הניכרת שלו, הותיר אותו בוסקילה במקלט ואמר לו שיצאו רק עוד זמן מה, ובכך כפה על הילד המפוחד והבוכה להיוותר במקלט בניגוד לרצונו. רק לאחר מספר דקות, בהן המשיך לבכות ולבקש ממנו להוציאו מהמקלט, הסכים בוסקילה לכך והם יצאו.

הקטין אותר ע"י המשטרה בבני ברק בחצות ובוסקילה נעצר.

במקרה אחר, הגיע בוסקילה לחדרה וניגש לשוחח עם שתי קטינות, בנות כ- 17 ליד פתח הבית של אחת מהן. הוא אמר להן שהיה בעבר בכלא, וכן שהוא מסוכן, בעל קשרים עבריינים ויכול לפגוע בהן בכל רגע שירצה. לאחר שהשתיים התרחקו ממנו, הוא עקב אחריהן לגן ציבורי סמוך והחל לאיים עליהן. במהלך האירוע איים לפגוע ואף לרצוח עוברי אורח, בהם אישה, ילד ואנשים מבוגרים.

בהמשך, כאשר אחת הקטינות התקשרה לידיד כדי לבקש עזרה, בוסקילה איים עליה ועל הידיד שלה, משך בחוזקה בידה וניסה לקחת ממנה את הטלפון בכוח, כשהוא דורש לנתק את השיחה. השתיים ניסו להתרחק ממנו, אך בוסקילה המשיך לעקוב אחריהן, עד שבשלב מסוים אחת הקטינות עזבה ואילו בוסקילה המשיך לעקוב אחרי השניה לכיוון ביתה, אחז בידה, איים עליה וניסה למנוע ממנה לעזוב, עד שהצליחה להשתחרר ממנו ונמלטה. למחרת שב לבניין מגוריה ושרק לעבר חלון פתוח בביתה.