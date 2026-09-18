השר הבכיר חושף: "נתניהו לא עונה לי לטלפון"

נתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התראיין לפודקאסט של מיקי לוין ב"מעריב" לקראת יום הכיפורים, ובמהלך הריאיון חשף: "נתניהו לא עונה לי לטלפון בשבועות האחרונים".

בן גביר נשאל האם הוא באמת חושב שנתניהו מעוניין ללכת עם איזנקוט, והשיב: "כן. הוא עשה את זה ב-2009, הוא הלך, השאיר את האיחוד הלאומי בצד, והלך עם אהוד ברק. 2013 עשה את אותו דבר". בן גביר נשאל על הסרטון נגד נתניהו: "הכול בסדר. אני מעריך את נתניהו. אני לומד ממנו הרבה. הוא גדול ממני ב-27 שנים. הוא באמת אדם שאני מעריך כמנהיג. מותר לי להגיד לו את הדברים האלה. ותכל'ס, גם נעלבתי. זה לא שאני סתם אומר את הדברים". "הקשר בינינו בשנתיים האחרונות היה מאוד טוב, ופתאום הוא הפסיק", הודה בן גביר.

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למה אתה רוצה לשבת עם ראש ממשלה שמסרב להצטלם איתך? נשאל והשיב: "קודם כול, ראש הממשלה הוא ראש ממשלת ישראל, ואני מאוד מאוד מכבד אותו. ולמרות שהוא לא רוצה להצטלם איתי, אני חושב שיש כאן דברים שהם לטובת כלל ישראל.

המינוי של היועצת המשפטית, מינוי שופטי העליון - יותר חשובים לי מהכבוד האישי שלי. כן, הוא פוגע בי. כן, זה מרגיז אותי. כן, זה מקומם אותי. קשה לי מאוד עם זה שהיינו - לא אגיד חברים - אבל כן היינו בקשר מאוד מאוד טוב, ופתאום זה נפסק".

עוד הוא הוסיף: "הוא לא בדיוק עונה לטלפון בשבועות האחרונים". התקשרת והוא לא עונה? "הוא לא בדיוק עונה לטלפון".