"אני קיבלתי מסינוואר את מסר 'רעידת האדמה'"

יחיא סינוואר ( עבד רחים כתיב / פלאש90 )

הפוליטיקאי הפלסטיני ד"ר סופיאן אבו זיידה, איש פתח ואש"ף ושר לשעבר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית, חשף אתמול (חמישי) בווידאו שהעלה בפייסבוק כי הוא המקור שכונה "עיני פחם" - שהעביר באמצע ספטמבר התרעה על כך שיחיא סינוואר מתכנן מתקפה על ישראל.

לדבריו, "בימים הקרובים" הוא ירחיב על המסר שקיבל מסינוואר - וגם על התיווך במגעים בין ישראל לחמאס. כזכור, בכתבה שפרסם שלומי אלדר בעיתון "הארץ", נחשף כי בספטמבר 2023, שבועות ספורים לפני המתקפה, קיים סינוואר פגישה בארבע עיניים עם אבו זיידה ("עיני פחם"). במהלך השיחה דרש סינוואר להעביר מסר נחרץ לישראל: "תגיד לישראלים שאם הם לא מתקדמים, אני מכין להם הפתעה אדירה". סינוואר השתמש אז במילת המפתח "זילזל" (רעידת אדמה) - רמז חריג שהיה אמור להדליק נורות אדומות בקהילת המודיעין.