קשה לצפייה: רגע הדריסה של עמיחי עטיה ז"ל

עמיחי עטיה ז"ל, בן 17, תושב איתמר ותלמיד כיתה י"ב בישיבת 'חיצים', נהרג הלילה (חמישי) באירוע הדריסה הקשה סמוך לאירוע סליחות המוני בחדרה.

עמיחי יצא יחד עם חבריו לספסל הלימודים לאירוע סליחות שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה. בסמוך למתחם האירוע, בעת ששהה באזור החניה, נהג תושב כפר מנדא נסע ברכבו במהירות גבוהה ופגע בו.

עמיחי נפצע באורח אנוש ופונה תוך החייאה לבית החולים "הלל יפה", שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נסיבות האירוע נמצאות בחקירה מאומצת של המשטרה והיחידה המרכזית במרחב מנשה.

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, נראים מאות בני נוער באירוע הסליחות שנערך בחניית המתחם. נהג הטנדר פרק במקום סחורה, ובהמשך נראים בני נוער מתעמתים איתו.

בתיעוד נראה הנהג מתחיל להימלט מהמקום בנסיעה לאחור, כשמספר נערים רודפים אחריו. במהלך הנסיעה הוא פגע בעמיחי. במשטרה מגדירים בשלב זה את האירוע כפלילי ושוללים חשד לפח"ע, בעוד חבריו של עמיחי מדגישים כי הוא עצמו לא היה מעורב בעימות שקדם לדריסה.