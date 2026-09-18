עמית סגל מבהיר: זו הדרך היחידה להפיל את נתניהו

עמית סגל ( הדס פרוש/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס בטורו השבוע 'בישראל היום' למצבו העגום של כוש השינוי.

בדבריו כתב סגל: "ייאוש ושביזות פושטים במחנה בשבוע האחרון, רמז מבשר רעות לסיכויים להחליף את השלטון. ביקום מקביל, ההחלטה שמתקבלת היתה להעיר את הקמפיין. ‏אבל זו אסטרטגיה בלתי אפשרית, שהרי הסיכוי היחיד להביא לנפילת נתניהו הוא כאשר בוחריו אדישים. אם הם יתעוררו ויגיעו לקלפי בשיעור של הבחירות הקודמות, הוא כנראה יהיה שוב ראש הממשלה".

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‏​עוד הוסיף סגל: "בהנחה הסבירה שחלום ה־61 נגוז, אנו מצויים לא רחוק מעוד נקודת פיתול אפשרית בקמפיין: הרגע שבו לגוש נתניהו יהיה מנדט אחד יותר מלגוש האופוזיציה. במקרה כזה, גם היוזמה להקים ממשלה בהימנעות הערבים מבחוץ כבר לא תעזור.

‏יהיה צורך בתמיכה אקטיבית של רע"מ, הימנעות של בל"ד ואולי גם של גולדקנופף כדי להקים ממשלה זמנית רעועה ושנואה. מהצד השני, כמובן, יעמוד החשש ללכת לבחירות שוב, אחרי שהאופוזיציה השיגה רוב מוחץ, כשנתניהו עדיין ראש ממשלה.

‏​מה תעשו במקרה כזה, שאלתי שלשום דמות בכירה בגוש, זו הרי בחירה בין רע ורע מאוד. הוא תיקן אותי: בין רע"מ לרע מאוד".