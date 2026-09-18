עופר וינטר מאיים: מי שירים אצבע על מכינת עלי - יתמודד מולי

במסגרת סיור ביהודה ושומרון עם חברי רשימת ׳עמך ישראל׳, פגש היום (שישי) יו״ר המפלגה עופר וינטר את רבני בני דוד ומאות מחניכי המכינה.

במסגרת המפגש שיתף וינטר, בוגר מחזור ב׳ של המכינה, את חוויותיו מהמכינה ועל כמה חשוב היה לו לשמור על הקשר עם המכינה לכל אורך חייו, הרצה בפני התלמידים על חשיבות השירות הצבאי המשמעותי.

במהלך שיחה עם תלמידי הישיבה הבהיר וינטר כי מי שחושב לסגור את מכינת עלי, שמסרה נפש על עם ישראל, יש לו טעות ענקית. "מי שיעלה על הדעת להרים אצבע על מכינת עלי ימצא אותי מולו בכל הכוח", הבהיר וינטר לתלמידים.

וינטר, שיעשה כמדי שנה את יום הכיפורים בעלי, נפגש בסיום הסיור עם ראשי המכינה הרב יגאל לוינשטיין, הרב אלי סדן ורבנים ומחנכים נוספים. במסגרת המפגש אמר הרב אלי סדן בקשר להליכתו של וינטר לפוליטיקה ולתפקיד שר הביטחון: ״אני לא עוסק בפוליטיקה, אבל אני שומע בתקשורת כל מיני דברי נבלה עליך.

אני מכיר אותך הרבה מאד שנים ואני יודע שלא השתנית ואתה אדם בעל ענווה שעושה הכל לשם שמיים, למען עם ישראל והכוונת שלך טהורות. הקב״ה בוחן כליות ולב. הוא שופט אותך לא לפי המעשים, אלא לפי הכוונה ולכן אני חושב שאתה לא צריך להיות מודאג. בפוליטיקה אם אתה צריך להגיד את זה אבל אתה אומר מתוך לב טהור כי אתה רוצה לקדם את עמו ונחלתו - אין בעיה״.