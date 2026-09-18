רבש״ץ צור נתן שנפצע בפיגוע קיבל השבוע הצטיינות

במהלך טקס המצטיינים של מח"ט אפריים, אל״ם פ׳, שהתקיים השבוע (רביעי), קיבל הרבש"ץ של יישוב צור נתן, אפי יפתח הפתעה מרגשת כשהגיע מהשיקום בבית החולים.

לאחר הפיגוע הקשה שאירע בתפר שבגזרת החטיבה בחודש יוני בו נהרג לוחם החטיבה חיים קלומיטי ז״ל ונפצע קשה אפי הרבש"ץ, המח"ט העניק לו תעודת הוקרה על הנחישות שגילה באירוע ועל המסירות והעשייה למען היישוב ותושביו לאורך השנים.

מדבריו של מח״ט אפרים: ״אפי הגיבור חתר למגע, גילה נחישות ועשה הכל כדי להציל חיים״.

אפי סיפר על חיים ז"ל: "חיים ז"ל היה חבר טוב, אדם מדהים, לוחם משכמו ומעלה שתמיד היה אפשר לסמוך עליו".