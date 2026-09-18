שלמה פילבר טוען: "הוא לא יגיע ל-61 מנדטים"

פילבר ( אוליביה פיטוסי/פלאש90 )

הסוקר ואיש האסטרטגיה שלמה פילבר יוצא במתקפה חריפה נגד ממצאי הסקרים שפורסמו בימים האחרונים בכלי התקשורת, וטוען כי המגמה המציגה היחלשות של מפלגת הליכוד אינה משקפת את המציאות בשטח.

"הליכוד לא יורד!", קובע פילבר. "'בכל המדדים', כמו שאוהבים לומר ברפואה, הוא מתחזק. רואים גם את תופעת 'החזרה הביתה' וגם את המתלבטים שחוזרים לתמוך. אז למה ב'כל הסקרים' מתעקשים לטעון שלמרות שגוש הימין מתחזק הליכוד דווקא יורד?". לטענת פילבר, קיימות שתי אפשרויות המסבירות את הפער בין נתוני השטח לפרסומים בתקשורת: האפשרות הראשונה, לפי פילבר, קשורה לאסטרטגיה של מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט: "האסטרטגיה של איזנקוט היא הקמת ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, מתוך הבנה שרק אם 'ישר' תהיה המפלגה הגדולה בפער של לפחות 7 מנדטים, הם יוכלו לדרוש את המנדט מהנשיא. איזנקוט עומד אצל כולם על כ-21–23 מנדטים והליכוד על 20. אי אפשר להקפיץ את 'ישר' ל-27, אבל אפשר מלאכותית להוריד את הליכוד. בגוש האופוזיציה בונים בעיקר על 'דיכוי הצבעה' בימין – ליכוד, חרדים, לשרוף קולות, הכל הולך. אז ליכוד שצונח ל-18 משרת את האסטרטגיה הזו".

עוד באותו נושא נתניהו בשיחות סגורות: זה מה שאעשה אם נפסיד בבחירות חדשות סרוגים

האפשרות השנייה שמציג פילבר נוגעת להתיישרות הדרגתית של הסוקרים לקראת יום הבוחר: "מתקרבים לקו הסיום, ובקרוב יאלצו 'כל הסוקרים' להתמודד עם המציאות שאין 10 מנדטים מהימין שעברו לבנט ולפיד. מה עושים? מתחילים להתיישר. בינתיים מחזירים אותם דרך מפלגות האמצע – וינטר וזליכה. ולכן גוש איזנקוט ירד אצלם מ-61 ל-54. זליכה ווינטר מקבלים את המנדטים הללו, ובהמשך הם ימשיכו בנדידה חזרה הביתה לימין".

לסיכום, מעריך פילבר כי התמונה האמיתית תתבהר ככל שיתקרב מועד הבחירות: "ל-61+ איש לא יגיע בתקשורת, אבל 58–59 יש סיכוי שנראה לקראת הסוף. בערוץ 14 הצגנו אמש בפעם השלישית 64 מנדטים לגוש הימין".