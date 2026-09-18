נתניהו בשיחות סגורות: זה מה שאעשה אם נפסיד בבחירות

ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר לאחרונה בשיחות סגורות עם מקורביו כי אינו מתכוון לפנות את זירת הנהגת הימין, גם אם תרחיש הפסד בבחירות יתממש.

על פי דיווח של אנה ברסקי ב'מעריב', נתניהו אמר בשיחות הפנימיות: "נעשה הכול כדי לנצח, אך אם לא ננצח – אין בכוונתי לפרוש. אכהן כיו"ר האופוזיציה וננצח בבחירות הבאות".

גורמים פוליטיים המכירים מקרוב את התנהלות נתניהו ומערכות הבחירות בליכוד מבהירים כי אין לראות בדברים הללו הודאה באפשרות של הפסד. לדבריהם, מדובר במסר מחושב שנתניהו מבקש לקבע כבר כעת כלפי פנים וכלפי המערכת הפוליטית כולה.