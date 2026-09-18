אילה חסון חושפת: "התקשרתי לדובר צה"ל באותו רגע"

העיתונאית אילה חסון שוחחה עם אלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל' ותקפה בחריפות את יוצרי הסרט התיעודי 'נזק אגבי', כשהיא טוענת כי הטענות המרכזיות המוצגות בו משוללות כל יסוד במציאות.

"כשהפרומו של הסרט 'נזק אגבי' פורסם, מתואר שם שנתנו הוראה להפציץ במקום שבו יש נזק אגבי של 500 איש", שיתפה חסון במהלך השיחה. "התקשרתי לצבא ואמרתי להם: 'אתם חייבים להגיב', ושאלתי אותם האם היה אירוע כזה. אמרו לי באופן חד-משמעי: 'לא היה ולא נברא'".

חסון הוסיפה וציינה כי התנהלות היוצרים מעלה תהיות קשות לגבי אמינות היצירה: "עד רגע זה יוצרי הסרט לא הראו את הסרט לצה"ל ולא ביקשו תגובה. אז הסרט מבוסס על שקר".

בהמשך בדבריה חשפה חסון בדיקה שנעשתה בעקבות פרסום של קצין במילואים: "יש סגן-אלוף שעשה מילואים והיה ביחידה של ניצן אלון – ביחידת החטופים. הוא פרסם פוסט והתחלנו לבדוק את הנושא, ובסופו של דבר התברר שהוא בדק במשרד הבריאות של חמאס – ואפילו הם לא מדווחים על אירוע כזה".