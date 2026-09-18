צה"ל: עדכון חשוב לקראת יום כיפור

( דובר צה"ל )

לקראת יום הכיפורים, בצה"ל מעלים את רמת הדריכות והמוכנות המבצעית בכלל הגזרות. בהנחיית הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אושרה תוכנית תגבורים נרחבת המיועדת לעבות את פריסת סדר הכוחות הקיים ברחבי הארץ והגבולות. במסגרת ההיערכות המיוחדת, הוחלט על עיבוי משמעותי של סדרי הכוחות בגזרות פיקוד הצפון, פיקוד הדרום ופיקוד המרכז באמצעות פלוגות תגבור ייעודיות, כאשר בכל גזרה ינכח מפקד בכיר לאורך כל יום החג. במקביל, הוגדרו כוננויות מטכ"ליות בחלוקה גזרתית לצד עיבוי פלוגות עתודה בעלות פוטנציאל הקצאה מיידית לפיקודים השונים.

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גם בזרועות האוויר, הים והעורף מעלים את המוכנות. חיל האוויר יפעל בכוננות מוגברת עם כמות מוגברת של מטוסים מחומשים לאורך יום הכיפורים, בעוד חיל הים הגדיל את כמות ספינות הטילים הפורסות בים ועיבה את כלי הביטחון השוטף לאורך הגבולות הימיים. בפיקוד העורף ישהו אלוף תורן במפקדה ומפקד מחוז תורן בכל אחד מהמחוזות.

בצה"ל מדגישים כי כלל התגבורים הללו מהווים תוספת לפריסה המבצעית השוטפת הפועלת בשגרה ובחירום בכל אזורי הארץ.