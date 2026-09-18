עמיחי עטיה הוא תלמיד הישיבה שנדרס למוות על ידי ערבי

עמיחי עטיה ז"ל, בן 17, תושב איתמר ותלמיד כיתה י"ב בישיבת 'חיצים', הוא הנער שנהרג הלילה באירוע הדריסה הקשה סמוך לאירוע סליחות המוני בחדרה.

עמיחי יצא יחד עם חבריו לספסל הלימודים לאירוע סליחות שקיימה ישיבת אולגה בשיתוף עיריית חדרה. בסמוך למתחם האירוע, בעת ששהה באזור החניה, נהג תושב כפר מנדא נסע ברכבו במהירות גבוהה ופגע בו. עמיחי נפצע באורח אנוש ופונה תוך החייאה לבית החולים "הלל יפה", שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. נסיבות האירוע נמצאות בחקירה מאומצת של המשטרה והיחידה המרכזית במרחב מנשה. עמיחי ז"ל, בנם של שגית ויונה עטיה, הותיר אחריו חמישה אחים ואחיות, בהם אח תאום. מיד עם היוודע דבר האסון, שוחח ראש מועצת שומרון יוסי דגן עם מנהל הישיבה, הנהגת היישוב וראש עיריית חדרה ניר בן חיים, במטרה לתאם מעטפת סיוע הדוקה. צוותי המועצה האזורית שומרון מלווים את משפחת עטיה, את קהילת איתמר ואת צוות הישיבה והתלמידים בשעות הקשות הללו. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, ספד לו בכאב: "אנחנו המומים וכואבים. עמיחי היה נער צעיר שכל החיים היו לפניו. הוא יצא יחד עם חבריו לערב סליחות ולא שב הביתה. אנחנו מחבקים את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו, את חבריו ואת קהילת איתמר כולה. שוחחתי עם ראש עיריית חדרה ואנחנו עומדים בקשר עם כלל הגורמים כדי לתת את המענה הטוב ביותר. מועצת שומרון תלווה את המשפחה ואת הקהילה בכל מה שיידרש. יהי זכרו ברוך".

מהיישוב איתמר נמסר: "קהילת איתמר כולה כואבת והמומה על פטירתו הטראגית של עמיחי עטיה ז"ל, בן היישוב ותלמיד ישיבת חיצים. עמיחי היה נער אהוב, ערכי ותוסס, דמות משמעותית בקרב בני הנוער ביישוב ומדריך פעיל בסניף. הוא היה שותף מלא בחיי הקהילה, אהוב על חבריו ומוערך על ידי הסובבים אותו, והותיר חותם עמוק בזמן שהיה חלק מחיי היישוב. משפחת עטיה כולה היא משפחה אהובה ומשמעותית מאוד בקהילת איתמר. מאז היוודע האסון, הנהגת היישוב, צוותי הקהילה וגורמי המקצוע מלווים את המשפחה, את חבריו של עמיחי ואת בני הנוער. קהילת איתמר מחבקת את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו ואת המשפחה כולה, ומתאבלת איתם על האובדן הכבד".