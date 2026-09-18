סקר מנדטים: נתניהו בשפל חדש; גוש האופוזיציה מתרסק

פתקי הצבעה בישראל ( יונתן זינדל / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' מציג את תמונת המצב המעודכנת במערכת הפוליטית, ומצביע על יתרון לקואליציה החלופית ולמפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט, לצד היחלשות של מפלגת הליכוד.

על פי הנתונים, מפלגת 'ישר!' מובילה את הרשימה ומגיעה ל-23 מנדטים, כשהיא בפער משמעותי ממפלגת הליכוד שניצבת במקום השני עם 18 מנדטים בלבד. במקום השלישי ממוקמת מפלגת 'ביחד' עם 13 מנדטים. עוד לפי הסקר: מפלגת 'הדמוקרטים' זוכה ל-9 מנדטים, יחד עם 'ישראל ביתנו' שרושמת נתון זהה של 9 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' מקבלת 8 מנדטים, בעוד המפלגות החרדיות – 'יהדות התורה' ו'ש"ס' – עומדות על 7 מנדטים כל אחת, נתון זהה לזה של 'הרשימה המשותפת' (7 מנדטים).

עוד באותו נושא יועז הנדל טוען: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות חדשות סרוגים

בציונות הדתית, הרשימה המשותפת של 'הציונות הדתית וזהות' משיגה 6 מנדטים. מפלגת 'רע"מ' עומדת על 5 מנדטים, 'עמך ישראל' מקבלת 4 מנדטים, ומפלגת 'המילואימניקים והכלכלית' בראשות יועז הנדל וירון זליכה עוברת גם היא את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.

חלוקת הגושים: לפי הסקר גוש תומכי נתניהו עומד על 50 מנדטים, בעוד גוש מתנגדי נתניהו מגיע ל-54 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ב-12 מנדטים, ומפלגתו של יועז הנדל ניצבת כנלשון מאזניים עם 4 מנדטים.