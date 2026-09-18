יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על לוסי אהריש

לוסי אהריש ( משה שי פלאש 90 )

עיתונאית, מגישת טלוויזיה, ואחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל. לרגל יום הולדתה של לוסי אהריש, הנה 10 עובדות ששווה לדעת עליה: