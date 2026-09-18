יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על לוסי אהריש

עיתונאית, מגישת טלוויזיה, ואחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל. לרגל יום הולדתה של לוסי אהריש, הנה 10 עובדות ששווה לדעת עליה:
- פורצת דרך בתקשורת: אהריש היא מגישת החדשות הערבייה-מוסלמית הראשונה בטלוויזיה המרכזית בישראל בשפה העברית.
- ילדות בדימונה: היא נולדה וגדלה בדימונה למשפחה ערבית-מוסלמית, והייתה התלמידה הערבייה היחידה בבית הספר שבו למדה.
- שרידת פיגוע טרור: כשהייתה בת חמש בלבד, שרדה פיגוע חבלני כאשר מחבלים השליכו בקבוק תבערה על רכב משפחתה ברצועת עזה.
- השכלה אקדמית: היא בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה בתיאטרון ובספרות עברית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, וכן בוגרת בית הספר לעיתונאות "כותרת".
- השיא ביום העצמאות: בשנת 2015 נבחרה להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות הממלכתי בהר הרצל, מחווה שזכתה להד ציבורי נרחב.
- משפחה ותקשורת: אהריש נשואה לשחקן צחי הלוי, ולזוג בן משותף בשם אדם.
- ניסיון בינלאומי: שימשה ככתבת ומגישה ברשת News13, וכן הגישה באנגלית ברשת הבינלאומית i24NEWS.
- קול נגד גזענות: לאורך כל הקריירה שלה היא בולטת במאבקה הנחרץ נגד גזענות, אלימות ואפליה, ולא מהססת להביע עמדות נוקבות בשידור.
- פועלת גם בזירה הבינלאומית: מרצה ומדברת רבות ברחבי העולם על זהות, מורכבות חברתית ודו-קיום בישראל.
- נוכחות על המסך הגדול: מלבד עבודתה העיתונאית, השתתפה גם בפרויקטים משחקיים בטלוויזיה ובקולנוע, כולל תפקיד בסרט ההוליוודי "מלחמת העולם Z" לצד בראד פיט.
דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולן. ראינו כמה הגנו על המאמינים בהן מאסונות ואין הוכחה שיעזרו אחרי המוות. לעומת זאת-לאבולוציה יש הרבה הוכחות. הגיע הזמן להפריד דת ממדינה ולגיוס שיוויוני!!