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עשרה דברים שלא ידעתם

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על לוסי אהריש

מהילדות בדימונה, דרך השידור באנגלית והשאת המשואה, ועד למאבק הנחרץ בגזענות: 10 דברים שלא ידעתם על העיתונאית פורצת הדרך

08:56
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לוסי אהריש (משה שי פלאש 90)

עיתונאית, מגישת טלוויזיה, ואחת הדמויות הבולטות והמשפיעות בשיח הציבורי והתקשורתי בישראל. לרגל יום הולדתה של לוסי אהריש, הנה 10 עובדות ששווה לדעת עליה:

  1. פורצת דרך בתקשורת: אהריש היא מגישת החדשות הערבייה-מוסלמית הראשונה בטלוויזיה המרכזית בישראל בשפה העברית.
  2. ילדות בדימונה: היא נולדה וגדלה בדימונה למשפחה ערבית-מוסלמית, והייתה התלמידה הערבייה היחידה בבית הספר שבו למדה.
  3. שרידת פיגוע טרור: כשהייתה בת חמש בלבד, שרדה פיגוע חבלני כאשר מחבלים השליכו בקבוק תבערה על רכב משפחתה ברצועת עזה.
  4. השכלה אקדמית: היא בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה בתיאטרון ובספרות עברית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, וכן בוגרת בית הספר לעיתונאות "כותרת".
  5. השיא ביום העצמאות: בשנת 2015 נבחרה להשיא משואה בטקס הדלקת המשואות הממלכתי בהר הרצל, מחווה שזכתה להד ציבורי נרחב.
  6. משפחה ותקשורת: אהריש נשואה לשחקן צחי הלוי, ולזוג בן משותף בשם אדם.
  7. ניסיון בינלאומי: שימשה ככתבת ומגישה ברשת News13, וכן הגישה באנגלית ברשת הבינלאומית i24NEWS.
  8. קול נגד גזענות: לאורך כל הקריירה שלה היא בולטת במאבקה הנחרץ נגד גזענות, אלימות ואפליה, ולא מהססת להביע עמדות נוקבות בשידור.
  9. פועלת גם בזירה הבינלאומית: מרצה ומדברת רבות ברחבי העולם על זהות, מורכבות חברתית ודו-קיום בישראל.
  10. נוכחות על המסך הגדול: מלבד עבודתה העיתונאית, השתתפה גם בפרויקטים משחקיים בטלוויזיה ובקולנוע, כולל תפקיד בסרט ההוליוודי "מלחמת העולם Z" לצד בראד פיט.

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מי מפחד מהאמת
לפני 2 דקות

דתות/כתות=שטיפות מוח רווחיות.כולן. ראינו כמה הגנו על המאמינים בהן מאסונות ואין הוכחה שיעזרו אחרי המוות. לעומת זאת-לאבולוציה יש הרבה הוכחות. הגיע הזמן להפריד דת ממדינה ולגיוס שיוויוני!!
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