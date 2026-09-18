תלמיד ישיבת חיצים נדרס למוות על ידי ערבי

נער בן 17, תלמיד ישיבת "חיצים", נהרג לפנות בוקר (שישי) באירוע דריסה חמור במתחם הקניות "מול החוף וילג'" בחדרה. נהג הרכב הפוגע, תושב כפר מנדא, נפצע באורח קל כתוצאה מירי שבוצע במקום ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מפרטים ראשוניים עולה כי האסון התרחש בתום מעמד סליחות המוניות שערכה ישיבת אולגה (הגבוהה) בעיר, אליו הצטרפו תלמידי ישיבת חיצים. במתחם הקניות התפתח עימות בין הצדדים, ובמהלכו נדרס הנער על ידי הנהג.

מדוברות מד"א נמסר כי הדיווח הראשוני במוקד 101 במרחב שרון התקבל בשעה 01:40. חובשים ופראמדיקים העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים "הלל יפה" את הנער כשהוא במצב אנוש עם חבלת ראש קשה, תוך כדי פעולות החייאה מתקדמות. בהמשך, בבית החולים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

פראמדיקית מד"א יסכה בן נון והחובשים ויקטור גולץ ויונתן ינקלביץ תיארו את הזירה הקשה: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הפצוע ששכב בחניית מרכז מסחרי לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

כוחות משטרה גדולים מתחנת חדרה הגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. בתום הערכת מצב מיוחדת שהתקיימה בשטח, הוטלה החקירה על היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב מנשה.

במשטרת ישראל מדגישים כי על פי החשד והממצאים שנבדקים בשלב זה, מדובר באירוע על רקע פלילי ואין חשד לאירוע חבלני פח"עי. החקירה נמשכת.