סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

יועז הנדל טוען: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות

יו"ר מפלגת המילואימניקים - הכלכלית, יועז הנדל, מתייחס לסקרים האחרונים, וטוען: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

08:32
11 תגובות
עקבו אחרינו ב -
יועז הנדל (צילום: אולפן סרוגים)

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים - הכלכלית', יועז הנדל, מגיב בסיפוק רב לנתוני סקר 'ישראל היום' שהתפרסמו אמש, אשר הציגו לראשונה את הריצה המשותפת שלו עם פרופ' ירון זליכה כמי שעוברת את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.

בפוסט שפרסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות, התייחס הנדל לשאלה המעסיקה את המערכת הפוליטית לגבי כוחה של הרשימה החדשה, וכתב: "כמה מנדטים נביא? הנה התשובה מסקר 'ישראל היום'. עוד ועוד אנשים רואים שאנחנו יציבים על 4 מנדטים ובדרך למנדט החמישי".

הנדל הביע ביטחון בהמשך המגמה ואף הציב יעד שאפתני במיוחד לקראת יום הבוחר: "עד הבחירות נסגור גם את המנדט השמיני".

חדשות סרוגים

על פי נתוני הסקר, כניסתה של מפלגת 'המילואימניקים - הכלכלית' לכנסת עשויה להשפיע באופן דרמטי על מפת הגושים, כאשר המאבק בין הגוש התומך בנתניהו לגוש הנגדי עומד כעת על שוויון של 52 מנדטים לכל צד.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
11
ברק
לפני 27 דקות

"אנחנו יציבים על 4 מנדטים" - הציבור מביא לידי ביטוי את הדרישה לשוויון בנטל ולחיזוק הביטחון! הפקרת מערך המילואים ומימון השתמטות פוגעים בחוסן הלאומי, האזרחים יחזירו את הממלכתיות
הצטרפו אלינו