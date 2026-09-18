יועז הנדל טוען: זה מספר המנדטים שאקבל בבחירות

יו"ר מפלגת 'המילואימניקים - הכלכלית', יועז הנדל, מגיב בסיפוק רב לנתוני סקר 'ישראל היום' שהתפרסמו אמש, אשר הציגו לראשונה את הריצה המשותפת שלו עם פרופ' ירון זליכה כמי שעוברת את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים.
בפוסט שפרסם בחשבונותיו ברשתות החברתיות, התייחס הנדל לשאלה המעסיקה את המערכת הפוליטית לגבי כוחה של הרשימה החדשה, וכתב: "כמה מנדטים נביא? הנה התשובה מסקר 'ישראל היום'. עוד ועוד אנשים רואים שאנחנו יציבים על 4 מנדטים ובדרך למנדט החמישי".
הנדל הביע ביטחון בהמשך המגמה ואף הציב יעד שאפתני במיוחד לקראת יום הבוחר: "עד הבחירות נסגור גם את המנדט השמיני".
על פי נתוני הסקר, כניסתה של מפלגת 'המילואימניקים - הכלכלית' לכנסת עשויה להשפיע באופן דרמטי על מפת הגושים, כאשר המאבק בין הגוש התומך בנתניהו לגוש הנגדי עומד כעת על שוויון של 52 מנדטים לכל צד.
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