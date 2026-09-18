איתמר פליישמן חושף: לא מתכוון להצביע לנתניהו. זו הסיבה

( צילום מסך / ערוץ 14 )

בקטע מתוך תוכניתו של עמרי אסנהיים ב'רשת 13', איש התקשורת ופאנליסט 'הפטריוטים' איתמר פליישמן פותח את הכל ומדבר על התמיכה שלו בראש הממשלה בנימין נתניהו, לצד הביקורת שלו על השיח הציבורי בישראל.

במהלך הריאיון התייחס פליישמן למתקפות הציבוריות על מי שאינם מיישרים קו עם עמדות מסוימות: "יש שכבה בשמאל הישראלי שהפכה לסוג של נחשול. לא משנה מי הוא – הוא יכול להיות יזהר שי, נועה ארגמני שנסעה עם נתניהו לקונגרס – מה עשו לה? לא אנשים מהשוליים, מהמיינסטרים! או צביקה מור, או דיצה אור. כל מי ששמעו להגיד איזה משפט שלא תואם במאה אחוז את מה שהם חושבים שצריך להגיד, גומרים אותו". כשנשאל על היחס לנתניהו מהצד השני והאם הוא לא חש אי-נוחות כשהוא רואה את ההערצה כלפיו בתוכניות כמו 'הפטריוטים', השיב פליישמן: "אתה הגדרת 'סוגד לנתניהו'. אני מגדיר 'תומך נתניהו מאוד גדול'".

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אסנהיים הקשה ושאל: "אתה תצביע לנתניהו?", ופליישמן הגיב באופן חד-משמעי: "לא".

כשנשאל על הסיבה לכך, הסביר פליישמן את מורכבות עמדתו: "אני תומך נתניהו מאוד גדול, אבל אני לא אצביע לו בגלל השבעה באוקטובר לא". כשנשאל האם הוא יצביע בן לבן גביר, הוא השיב: "מה פתאום?".