שורד השבי בר קופרשטיין: "חייבים להחזיר אותה הביתה"

בר קופרשטיין ( צילום: אינסטגרם )

שנה לאחר שחרורו משבי חמאס, נשא אמש שורד השבי בר קופרשטיין דברים מרגשים במהלך אירוע סליחות והודיה בכיכר החטופים. בדבריו הודה לציבור הישראלי שליווה, התפלל ונאבק למען החטופים ומשפחותיהם, והתייחס לחיילי ולחיילות צה"ל, לפצועי המלחמה, למשפחות השכולות ולמשפחתה של היימנוט קסאו. "במשך שנתיים צעקתם 'אתם לא לבד, אנחנו איתכם', הערב אני צועק בחזרה: תודה! אנחנו איתכם!", קרא קופרשטיין מול הקהל. "עם ישראל הוכיח שהוא לא מוותר. אנחנו חזרנו, אבל כולנו חייבים להמשיך לזכור את מי שלא זכה לחזור. איתנו כאן הערב משפחות של חטופים חללים ומשפחות שכולות. בתוך השמחה הפרטית שלנו על החיים שקיבלנו בחזרה, אנחנו נושאים איתנו גם את הכאב שלהן ואת האנשים היקרים שכולנו איבדנו".

בדבריו הקדיש קופרשטיין מקום מיוחד למאמצים להשבתה של היימנוט קסאו, הנעדרת מזה כארבע וחצי שנים: "חייבים לזכור שיש בישראל עוד משפחה אחת שכבר יותר משנתיים וחצי מחכה שהילדה שלה תחזור הביתה. היימנוט קסאו. אני יודע מה זה כשמשפחה לא יודעת איפה הילד שלה, אז אני מבקש מאיתנו לעשות את זה גם עכשיו. היימנוט היא אחת משלנו – ואנחנו צריכים אותה בבית".