"אני מכיר את מנדלבליט, הוא יהיה עד חלש"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) מתייחס לעדותו הצפויה של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, במסגרת משפט נתניהו, ומשגר מתקפה חריפה ביותר על צמרת מערכת אכיפת החוק לשעבר.

בראיון שקיים לזיו מאור ומנחם מן בתוכנית "יומן לילה" ברדיו 'גלי ישראל', טען ח"כ סעדה כי עדותו של היועמ"ש לשעבר תחשוף כשלים משמעותיים: "כשמנדלבליט יעיד זו תהיה באמת ההצגה הכי טובה בעיר, אני חושב שמנדלבליט הוא לא עד חזק. אני מכיר אותו המון שנים, הוא חוליה חלשה".

בהמשך בדבריו כיוון סעדה אש חריפה גם לעברו של פרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן, תוך שהוא מציף טענות קשות מתקופת שירותו המשותף עמו במערכת: "לשי ניצן אין בעיה לשקר. היינו קוראים לו בפרקליטות 'האיש שהאמת לא נר לרגליו'".