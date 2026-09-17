דיווח: השריון הדרמטי של איזנקוט שנגנז ברגע האחרון

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

דרמה מאחורי הקלעים של הרכבת הרשימות לכנסת: לפי דיווח של ירון אברהם בחדשות 12, יו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט, ניסה לצרף לשורות סיעתו את לא אחר מאשר דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי. המגעים התנהלו בפורומים מצומצמים ביותר ונמשכו כמעט עד לתום מועד הגשת הרשימות.

הגרי היה אמור להיות ה"הפתעה" הפוליטית שאיזנקוט רמז לגביה בימים האחרונים. בין השניים שורר קשר אישי ומקצועי הדוק רב-שנים: הגרי שימש בעבר כעוזרו הצבאי של איזנקוט בתקופת כהונתו כרמטכ"ל, ובהמשך מונה על ידו למפקד שייטת 13. על פי הדיווח, סקרים פנימיים שערך איזנקוט העלו כי שתי דמויות מרכזיות מביאות מנדטים חיוניים לרשימה ולגוש כולו: דניאל הגרי וחילי טרופר. בעוד שטרופר שובץ בסופו של דבר ברשימה לצד אנשיו, בהם אליאסף פרץ ושירה שפירא, המהלך מול הגרי לא הבשיל.

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למרות נתוני הסקרים והחיזורים מצד איזנקוט, הגרי דבק בעמדתו שלא להיכנס לזירה הפוליטית, בין היתר מסיבות אישיות וברצון לפנות למגזר הפרטי. כתוצאה מכך, שעות ספורות לפני הדד-ליין, נאלץ איזנקוט לגנוז את המהלך.

מדניאל הגרי נמסר: "כפי שהצהרתי בעבר, אין ולא הייתה לי כל כוונה להיכנס לפוליטיקה".

ממפלגת 'ישר!' נמסר: "לא נמסור פרטים על שיחות פרטיות".