האו"ם אישר: אבו מאזן ינאם מרחוק בעצרת

אבו מאזן ( פלאש 90 )

העצרת הכללית של האו"ם אישרה היום (חמישי) החלטה שתאפשר ליו״ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן לנאום מרחוק בעצרת האו"ם בשבוע הבא, זאת אחרי שארה"ב סירבה להעניק לו אשרת כניסה להשתתף באירוע.

בהתאם להחלטה, אבו מאזן יוכל להעביר הצהרה מוקלטת שתשודר במהלך הדיון הכללי של העצרת. ארה"ב, פרגוואי וישראל הצביעו נגד ההצעה. שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, אמר אחרי ההצבעה כי "כל עוד אבו מאזן ממשיך במדיניות של תשלומים למחבלים ולמשפחותיהם, הוא לא יכול לצפות שהקהילה הבינלאומית תתעלם מכך. במקום להגיע לניו יורק, הוא ישלח סרטונים. האחריות לשינוי המדיניות הזאת נמצאת בידיו".

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כאמור, אמש דווח כי ארה"ב מסרבת להעניק ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן לחברי משלחתו אשרות כניסה שיאפשרו להם להגיע לניו יורק, זו השנה השנייה ברציפות. במקביל, וושינגטון הודיעה כי היא מאריכה את הגבלות הוויזה החלות על גורמים ברשות הפלסטינית ובאש"ף.

המהלך ממשיך מדיניות שיושמה כבר לקראת עצרת האו"ם בשנה שעברה, אז נמנעה גם מאבו מאזן האפשרות להגיע לכינוס בניו יורק. במחלקת המדינה הסבירו את הצעד בין היתר בפעילות הפלסטינית בזירה הבינלאומית, כשבוושינגטון מאשימים את הרשות ואש"ף בניסיון להפוך את הסכסוך הישראלי־פלסטיני לסוגיה בינלאומית באמצעות פנייה לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולבית הדין הבינלאומי לצדק, וכן בקידום הכרה חד־צדדית במדינה פלסטינית. הממשל האמריקני האשים את הגופים הפלסטיניים גם בתמיכה בטרור.