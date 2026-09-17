אחרי 3 ימים: בוטל איסור שתיית המים בחלק מהאזורים בכרמיאל

3 ימים אחרי גילוי זיהום מי השתייה בצפון, משרד הבריאות עדכן הערב (חמישי) על ביטול איסור השתייה וחובת הרתחת המים ברוב אזורי העיר כרמיאל. לאחר קבלת תוצאות תקינות ברוב נקודות הדיגום בעיר, ונקיטת פעולות מתקנות על ידי תאגיד המים.
עם זאת, בחלק מהאזורים הנחיות משרד הבריאות עדיין תקפות. לפי הודעת המשרד, חובת הרתחת המים בוטלה ברוב העיר, מלבד האזורים הבאים:
- אזור התעשייה כרמיאל (כל הרחובות).
- שכונת המייסדים ברחובות: הגליל, צה"ל, החרוב, הזית, הגפן, התאנה, כלנית, העמק, משעול הסביונים, משעול הרקפות, החרוב, נרקיס.
- שכונה דרומית ברחובות: משעול חצב, הפרחים 1-64, מורד הגיא מספרים אי זוגיים 1-41
- היכל התרבות כרמיאל, בית ההסתדרות, המתנ"ס העירוני, האצטדיון, הקונסרבטוריון, הספרייה, אוהל ברוך, המטווח ופארק אופירה.
באזורים הללו, עדיין נדרש להמשיך להרתיח מים לפני שתייה, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים