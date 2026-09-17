אחרי 3 ימים: בוטל איסור שתיית המים בחלק מהאזורים בכרמיאל

אילוסטרציה ( פלאש 90 )

3 ימים אחרי גילוי זיהום מי השתייה בצפון, משרד הבריאות עדכן הערב (חמישי) על ביטול איסור השתייה וחובת הרתחת המים ברוב אזורי העיר כרמיאל. לאחר קבלת תוצאות תקינות ברוב נקודות הדיגום בעיר, ונקיטת פעולות מתקנות על ידי תאגיד המים.