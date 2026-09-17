ארה"ב תאפשר לבכירים האיראניים להגיע לעצרת האו"ם - בתנאי אחד

למרות המלחמה המתמשכת: מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הערב (חמישי) כי תעניק אשרות כניסה לארה"ב למספר בכירים איראניים, ביניהם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י - זאת לצורך השתתפותם בעצרת האו"ם בניו יורק בשבוע הבא. עם זאת, נאמר כי חברי המשלחת האיראנית יהיו כפופים למגבלות תנועה בזמן שהייתם במדינה.
"בהתאם להתחייבויות שלנו כמדינה המארחת, משלחת בכירה של המשטר האיראני תוכל להשתתף בשבוע הדיונים של העצרת הכללית באו"ם, אך תהיה כפופה למגבלות תנועה. בנוסף, יאסר עליהם לרכוש מוצרי יוקרה ומוצרים אחרים, בהתאם למדיניות שלנו" נאמר בהודעה האמריקנית. עוד הודגש כי "המשלחת תהיה קטנה יותר בהשוואה לשנה שעברה".
אמש דווח כי ארה"ב מסרבת להעניק ליו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן לחברי משלחתו אשרות כניסה שיאפשרו להם להגיע לניו יורק, זו השנה השנייה ברציפות. במקביל, וושינגטון הודיעה כי היא מאריכה את הגבלות הוויזה החלות על גורמים ברשות הפלסטינית ובאש"ף.
בעקבות ההחלטה, העצרת הכללית, שבה חברות 193 מדינות, צפויה להצביע על האפשרות לאפשר לאבו מאזן למסור בשבוע הבא נאום מצולם במקום להגיע פיזית לניו יורק. גם בשנה שעברה השתתף יו"ר הרשות בכינוס באמצעות וידאו לאחר שלא קיבל אשרה.
המהלך ממשיך מדיניות שיושמה כבר לקראת עצרת האו"ם בשנה שעברה, אז נמנעה גם מאבו מאזן האפשרות להגיע לכינוס בניו יורק. במחלקת המדינה הסבירו את הצעד בין היתר בפעילות הפלסטינית בזירה הבינלאומית, כשבוושינגטון מאשימים את הרשות ואש"ף בניסיון להפוך את הסכסוך הישראלי־פלסטיני לסוגיה בינלאומית באמצעות פנייה לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולבית הדין הבינלאומי לצדק, וכן בקידום הכרה חד־צדדית במדינה פלסטינית. הממשל האמריקני האשים את הגופים הפלסטיניים גם בתמיכה בטרור.