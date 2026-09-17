ארה"ב תאפשר לבכירים האיראניים להגיע לעצרת האו"ם - בתנאי אחד

עצרת האו"ם ( שאטרסטוק )

למרות המלחמה המתמשכת: מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הערב (חמישי) כי תעניק אשרות כניסה לארה"ב למספר בכירים איראניים, ביניהם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן ושר החוץ עבאס עראקצ'י - זאת לצורך השתתפותם בעצרת האו"ם בניו יורק בשבוע הבא. עם זאת, נאמר כי חברי המשלחת האיראנית יהיו כפופים למגבלות תנועה בזמן שהייתם במדינה.

"בהתאם להתחייבויות שלנו כמדינה המארחת, משלחת בכירה של המשטר האיראני תוכל להשתתף בשבוע הדיונים של העצרת הכללית באו"ם, אך תהיה כפופה למגבלות תנועה. בנוסף, יאסר עליהם לרכוש מוצרי יוקרה ומוצרים אחרים, בהתאם למדיניות שלנו" נאמר בהודעה האמריקנית. עוד הודגש כי "המשלחת תהיה קטנה יותר בהשוואה לשנה שעברה".

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