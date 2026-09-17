שיקלי תוקף את איזנקוט: "אין מחויבות לנצח ישראל" 

בראיון מיוחד ל"סרוגים", מתייחס שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי לממשלה הבאה, למתקפות עליו מצדו של גדי איזנקוט, ולתפיסת עולמו לגבי הרכבת הקואליציה העתידית.

כשנשאל באיזה תפקיד ירצה לכהן בממשלה הבאה שתוקם, השיב שיקלי כי מוקדם לסמן כיסאות: "השיעורים שלמדתי מבנט זה לא לסמן תפקיד – כשהתפקיד הוא המטרה אתה בבעיה גדולה מאוד. אני מאוד מקווה וגם מאמין שננצח את הבחירות הקרובות ולאחר מכן נהיה בעמדת השפעה, למשל איך אנחנו מחזקים את הגליל ואת הנגב, לצד חיבור הדוק להתיישבות, לחינוך ולביטחון."

שיקלי אינו נשאר חייב מול ממתקפיו באופוזיציה ומגיב לדבריו של גדי איזנקוט: "איזנקוט אמר שהמעשה שעשיתי – שלא לאפשר לבנט לרמות את הבוחרים שלו – היה מעשה בזוי. לפני שנה הוא אמר שהוא מעריך אותי על האמירה הערכית שלי, והבוקר הוא תקף את בנט על כך שהעז לקחת את ראשות הממשלה עם 6 מנדטים. ככה זה כשאין דרך ואין מחויבות לנצח ישראל, ויש מחשבות הזויות להקים ממשלה עם ישויות איסלמיסטיות."

לדבריו, היעד המרכזי של המחנה הלאומי נותר ברור: "הדבר הקריטי זה שאנחנו ממשיכים במדיניות של חיזוק אחיזתנו בכל חלקי הארץ ולהוסיף יישובים ביהודה ושומרון. אנחנו עובדים ביחד עם מפלגות המחנה הלאומי כעדיפות ראשונה, ולאחר מכן עם מי שמקבל את רעיון ההתיישבות בכל חלקי הארץ ומוכן לבוא איתנו לרפורמה משפטית."

על רוטציה, בן גביר והמחיר האישי בתשובה לשאלה האם יש סיכוי לממשלת רוטציה עם איזנקוט, הבהיר: "כל העניינים האלה של רוטציות לא רלוונטיים כרגע, זה לא הקו שלנו. אנחנו חותרים לכך שראש הממשלה ינצח את הבחירות וירכיב ממשלה לאומית מובהקת." לגבי שילובו של איתמר בן גביר בממשלה הוסיף: "קודם כל מפלגות המחנה הלאומי – אם ראש הממשלה אומר את זה, אז מה אתה צריך אותי?".

בסיום הראיון ביקש שיקלי לחלוק גילוי לב אישי ולבקש סליחה מבני משפחתו: "הייתי רוצה לבקש סליחה מהילדים. הם יצאו לחופשת קיץ בלעדיי – פעם ראשונה שזה קורה לנו כמשפחה. סליחה שלא הספקנו הרבה ביחד. ברמה הלאומית, האירוע של הגליל מטריד אותי מאוד."