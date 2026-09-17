ארה"ב אישרה מכירה של עשרות מטוסי F-35 לסעודיה

התמיכה האמריקנית בדרך? מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הערב (חמישי) כי אישרה מכירה אפשרית של 48 מטוסי קרב מדגם F-35 לסעודיה, כששווי העסקה מוערך בכ-24.3 מיליארד דולר.

לפי ההודעה האמריקנית, העסקה כפופה לאישור הקונגרס. עוד הובהר בהודעה כי "מאזן הכוחות הצבאי במזרח התיכון לא ישתנה" - במסר שמופנה בעיקר כלפי ישראל.

ההודעה על אישור העסקה מגיעה יום אחרי שדווח ב"ניו יורק טיימס" על חשש במערכת הביטחון האמריקנית סביב המכירה האפשרית. לפי הדיווח, גורמי מודיעין הזהירו כי מכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לסעודיה עלולה ליצור פתח שבאמצעותו סין תוכל להגיע לטכנולוגיות צבאיות אמריקניות מסווגות.

עוד דווח כי סוכנות המודיעין של הפנטגון (DIA) הכינה בחודשים האחרונים הערכה מפורטת שבחנה את הסיכונים הכרוכים בעסקה. בין היתר נבדקו הגישה של גורמי צבא סיניים לבסיסים בסעודיה והנוכחות של טכנולוגיה סינית בתשתיות התקשורת במדינה. החשש המרכזי הוא מהיכולת להגן לאורך זמן על המערכות הרגישות של מטוס החמקן.

בדוח עלתה השאלה האם ארצות הברית וסעודיה יצליחו להבטיח שרק גורמים אמריקניים וסעודיים מורשים ייחשפו לאתרים שבהם תוחזק טכנולוגיית ה-F-35. תשומת לב מיוחדת ניתנה למערכות המכ"ם והמודיעין המתקדמות של המטוס. המודיעין האמריקני העלה גם שאלות בנוגע לציוד של חברות הטכנולוגיה הסיניות Huawei ו-ZTE, שנמצא בתשתיות סעודיות, והאם ריאד תהיה מוכנה להרחיק ציוד כזה מרשתות ומתקנים הקשורים למערכות הביטחוניות הרגישות.