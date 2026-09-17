יום אחרי העלאת הריבית, וול סטריט מתהפכת: נאסד"ק קופץ, אינטל מזנקת

התגובה הראשונה להעלאת הריבית הייתה שלילית. יממה לאחר מכן, התמונה בוול סטריט נראית אחרת.

המדדים המרכזיים בארצות הברית עולים הערב, 17 בספטמבר, כאשר נאסד"ק מוביל את המגמה עם עלייה של כ 1.6%. מדד S&P 500 מוסיף כ 1% ודאו ג'ונס עולה בכ 0.6%. העליות מגיעות אחרי שהפד העלה את הריבית ברבע נקודת אחוז, בפעם הראשונה מאז 2023. הנפט יורד, המניות עולות אחד הגורמים שתומכים בשוק הוא הירידה במחירי הנפט. רויטרס דיווח כי מחירי הנפט ירדו ביותר מ 2%. הירידה מקלה חלק מהחשש מפני לחץ אינפלציוני נוסף בעקבות מחירי האנרגיה. במקביל, תשואת אג"ח ממשלת ארצות הברית לעשר שנים נסוגה. המשקיעים עדיין מתמחרים סיכוי להעלאת ריבית נוספת. לפי רויטרס, ההסתברות שהשוק מייחס להעלאה כבר באוקטובר עלתה לכ 51%, לעומת 44% יום קודם. אינטל מזנקת בכ 10% בתוך העליות הרחבות, מניות השבבים מושכות תשומת לב. לפי עדכון המסחר של גלובס בשעה 19:35, אינטל זינקה בכ 10%. גם טאואר הישראלית עלתה בכ 8%. העלייה בטאואר מגיעה לאחר שהחברה וניו פוטוניקס הודיעו על תחילת ייצור סדרתי של מנועים אופטיים לתשתיות AI. גם אנבידיה ואמזון עולות העליות אינן מוגבלות לאינטל. רויטרס דיווח כי מניות אנבידיה ואמזון עלו ביותר מ 2% כל אחת. שמונה מתוך 11 הסקטורים במדד S&P 500 נסחרו בעליות בזמן הדיווח.

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המהפך מגיע אחרי ערב מתוח

הפד העלה אתמול את הריבית לטווח של 3.75% עד 4%. 16 מתוך 18 קובעי המדיניות בבנק המרכזי צופים לפחות העלאה נוספת עד סוף 2026.

המסר גרר תחילה ירידות במניות ועלייה בתשואות האג"ח. הערב המשקיעים מציגים תגובה שונה. ירידת מחירי הנפט והתשואות מחזירה ביקושים למניות, כאשר חברות הטכנולוגיה והשבבים נמצאות במרכז העליות.