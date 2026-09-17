אילן בומבך לסרוגים: מאמין שרפורמה משפטית תעבור בכנסת הבאה

אילן בומבך ( סרוגים )

שעות ספורות אחרי פסק הדין של בג"ץ אשר ביטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לגבי השימוש באלקטור וקבע כי נציגי מפלגות בקלפי לא יוכלו לעדכן את המפלגות מי הגיע להצביע ביום הבחירות, סגן ראש ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אילן בומבך, התראיין לסרוגים ותקף את ההחלטה של בית המשפט בחריפות.

"נכון שקשה לשופטים בבית המשפט העליון לפסוק נגד החבר שלהם, השופט סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, אבל הם כבר עשו את זה לפני שבועיים כשקיבלו את הטענות שלנו והראו שהוא למעשה פעל בחוסר סמכות" אמר בומבך. "הם החזירו את זה חזרה לוועדת הבחירות המרכזית, התקבלה החלטה ברוב קולות לבוא ולאפשר את השימוש באלקטור". לדבריו, "היום בית המשפט העליון נתן החלטה מאוד משונה, כיוון שעשרות שנים האלקטור הזה היה מקובל - לפני כן היו יישומונים, היה גם טופס אלף. לכן, אחרי שהסתמכו על זה, יש כלל שאומר לא משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק". מה גרם להם למעשה לשנות את ההחלטה, גם ברוב שחלק גדול ממנו שמרני? "הם טענו שיש פה פגיעה בפרטיות, אבל את הפגיעה בפרטיות צריך לאזן מול דברים אחרים: מול הזכות לבוא ולהיבחר, מול הזכות שכמה שיותר אנשים יממשו את זכותם ויגיעו להצביע. גם את זה צריך לזכור. לכן גם היועצת המשפטית לממשלה חשבה בהתחלה שצריך לדחות את העתירה הזאת". "הדבר המדהים הוא שסולברג אומר: אין לי בעיה, רק תסדירו את זה בחוק. מה הבעיה? העתירה הוגשה בינואר, את ההחלטה שלו הוא נותן בארבעה באוגוסט. מה קורה בתקופה הזאת? כבר אין כנסת, יש פגרת כנסת, אי אפשר לחוקק עכשיו חוק שיסדיר את הפרטיות" הסביר בומבך. "אילו חשבת שיש בעיה, שאין חוק בעניין, למה לא נתת את ההחלטה שבועיים לפני כן שעוד הייתה כנסת? לכן זו החלטה שהיא מאוד בעייתית".

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כשנשאל האם לדעתו בג"ץ היה מחליט אחרת עם השמאל היה בשלטון ויכל לזכות בבחירות, בומבך ענה כי "אני לא נוהג לבוא ולדבר על ספקולציות. אני יכול להגיד שספציפית פה ההחלטה הזאת לדעתי ממש לא מוצדקת. גם אם קשה לשופטים לפסוק נגד חבר שלהם, עדיין אני חושב שצריך לזכור מה מוטל פה על הכף. והעובדה שזה קורה תוך כדי בחירות זו פגיעה בהסתמכות - כי הליכוד הסתמך על זה".

"יש לנו זכות הצבעה, אבל אין לנו זכות בחירה"

בהמשך בומבך נשאל על הרפורמה המשפטית, שעלתה השבוע לכותרות פעם נוספת בעקבות סרטון הבינה המלאכותית של הציונות הדתית. "אני חושב שזה דבר מאוד מרכזי" אמר לסרוגים. "הולכים לבחור עשרה שופטים בבית המשפט העליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה. כבר ראינו שלא משנה מה אתה מצביע, בסופו של דבר אלה האנשים שקובעים. בסופו של דבר זה אומר שיש לנו זכות הצבעה, אבל אין לנו זכות בחירה".

בסיכום בומבך נשאל האם הליכוד יוכל להעביר רפורמה כזו בכנסת הבאה, וטען כי "אני סומך על הליכוד שיודעים להעביר רפורמה. יש שם אנשי ביצוע, אנשים חדורי מטרה. אני מאמין שהיא תעבור בכנסת הקרובה. עכשיו זה הופך להיות אחד מהנושאים החשובים במערכת הבחירות, אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד שלא ידעו על זה. מצביעים על זה, וזה דבר מאוד משמעותי וחשוב שבאמת יקרה בכנסת הזאת".