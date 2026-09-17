משרד הבריאות מזהיר: זיהום חריג התגלה במספר נחלים בצפון

אילוסטרציה ( יוסי זמיר/פלאש90 )

לידיעת המטיילים: משרד הבריאות הזהיר הערב (חמישי) מפני זיהומים חריגים שהתגלו במספר נחלים בצפון, זאת אחרי שבבדיקות לחיידקים נמצאו תוצאות החורגות מהמלצות המשרד (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל). בהודעה הזהירו כי הכניסה לנחלים הללו עלולה להיות מסוכנת עד להודעה חדשה.