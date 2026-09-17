משרד הבריאות מזהיר: זיהום חריג התגלה במספר נחלים בצפון

לידיעת המטיילים: משרד הבריאות הזהיר הערב (חמישי) מפני זיהומים חריגים שהתגלו במספר נחלים בצפון, זאת אחרי שבבדיקות לחיידקים נמצאו תוצאות החורגות מהמלצות המשרד (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל). בהודעה הזהירו כי הכניסה לנחלים הללו עלולה להיות מסוכנת עד להודעה חדשה.
אלו התוצאות שהתקבלו:
1. חצבאני - גן הצפון (תחנה הידרואלקטרית): 1,180; טיילת מפגש הנחלים (כניסה לירדן): 630.
2. ירדן - גשר יוסף: 1,030; גשר להבות הבשן: 1,270; גשר החמישה: 1,150; גשר הפקק (חורי): 1,130; מצד עתרת: 1,000; גשר הדודות: 600; גשר אריק: 1,240.
3. בריכת המשושים: 2,800.
4. ג'ילבון - מפל דבורה: 3,600.
5. יהודיה - 470.
6. זויתן - 680.
7. זאכי: 3,500.
8. אל על - 1,080.
9. צלמון - בריכת החרוב: 3,000.
10. כזיב - עין חרדלית: 440.
לנוכח תוצאות אלו, הכניסה לנחלים האלה עלולה להוות סכנה לבריאות הציבור, עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות:
1. חצבאני גן הצפון ועד טיילת מפגש הנחלים(כניסה לירדן).
2. ירדן - מגשר יוסף עד גשר אריק.
3. בריכת המשושים.
4. ג'ילבון.
5. יהודיה.
6. זויתן.
7. זאכי.
8. אל על.
9. צלמון - בריכת החרוב.
10. כזיב - עין חרדלית.
"משרד הבריאות ממשיך בדיגום ובמעקב ויעדכן לפי הצורך" נמסר. "בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים. אפשר לצפות בתוצאות הדיגום הרבעוניים לנחלים הנדגמים בארץ באתר משרד הבריאות".
מדינה קקה