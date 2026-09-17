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חדשות בריאות

משרד הבריאות מזהיר: זיהום חריג התגלה במספר נחלים בצפון

משרד הבריאות עדכן כי זיהום חריג התגלה במספר נחלים בצפון, כשהבדיקות העלו רמות חריגות של חיידקי קולי צואתי: "הכניסה לנחלים עלולה להוות סכנה לבריאות הציבור"

20:09
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אילוסטרציה (יוסי זמיר/פלאש90)

לידיעת המטיילים: משרד הבריאות הזהיר הערב (חמישי) מפני זיהומים חריגים שהתגלו במספר נחלים בצפון, זאת אחרי שבבדיקות לחיידקים נמצאו תוצאות החורגות מהמלצות המשרד (400 קולי צואתי ב-100 מ"ל). בהודעה הזהירו כי הכניסה לנחלים הללו עלולה להיות מסוכנת עד להודעה חדשה.

אלו התוצאות שהתקבלו:

1. חצבאני - גן הצפון (תחנה הידרואלקטרית): 1,180; טיילת מפגש הנחלים (כניסה לירדן): 630.

2. ירדן - גשר יוסף: 1,030; גשר להבות הבשן: 1,270; גשר החמישה: 1,150; גשר הפקק (חורי): 1,130; מצד עתרת: 1,000; גשר הדודות: 600; גשר אריק: 1,240.

3. בריכת המשושים: 2,800.

4. ג'ילבון - מפל דבורה: 3,600.

5. יהודיה - 470.

6. זויתן - 680.

7. זאכי: 3,500.

8. אל על - 1,080.

9. צלמון - בריכת החרוב: 3,000.

10. כזיב - עין חרדלית: 440.

לנוכח תוצאות אלו, הכניסה לנחלים האלה עלולה להוות סכנה לבריאות הציבור, עד שתוצאות הדיגום שיתקבלו יהיו תקינות ויציבות:

1. חצבאני גן הצפון ועד טיילת מפגש הנחלים(כניסה לירדן).

2. ירדן - מגשר יוסף עד גשר אריק.

3. בריכת המשושים.

4. ג'ילבון.

5. יהודיה.

6. זויתן.

7. זאכי.

8. אל על.

9. צלמון - בריכת החרוב.

10. כזיב - עין חרדלית.

"משרד הבריאות ממשיך בדיגום ובמעקב ויעדכן לפי הצורך" נמסר. "בשגרה הדיגום נעשה מדגמית אחת לשבועיים. אפשר לצפות בתוצאות הדיגום הרבעוניים לנחלים הנדגמים בארץ באתר משרד הבריאות".

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