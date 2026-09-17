לקראת מפגש המחזור: מזהים את הילד שהתארח ב"חדר של חני"?

עולם הבידור הישראלי התמלא בימים האחרונים בגל נוסטלגיה מתוק, כאשר תמונת ארכיון נדירה מתוך תכנית הילדים המיתולוגית "החדר של חני" החלה להציף את הרשת. בתמונה נראה ילד קטן ומתוק עם תג שם, חיוך כובש ותספורת של שנות ה-2000, כשהוא יושב לצד המנחה האהובה חני נחמיאס.

הגולשים החדים לא התבלבלו וזיהו מיד: מדובר באוראל צברי, כיום אחד הקומיקאים והשחקנים המובילים בישראל.

התמונה המשותפת לא צפה במקרה. בחשבון האינסטגרם של "גיא פינס" העלו אותו אחרי פרסום המהלך המסקרן לקידום המופע "מותק FOREVER", שמפגיש בין דורות של נכסי צאן ברזל מעולם הילדים.

במסגרת זו, מתוכנן מפגש מחזור מיוחד עם כמה מהילדים שהתארחו בעבר ב"חדר של חני" וגדלו להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו – כשאוראל צברי הוא ללא ספק אחד המרגשים שבהם.

צברי עצמו לא נשאר אדיש לפרסום התמונה, והגיב בהומור האופייני לו: "בואי נפתח מנורה וזהו חני", כשהוא מתייג את נחמיאס ומעורר התלהבות רבה בקרב המעריצים.

כעת, כשהשניים צפויים לחלוק שוב רגעים משותפים כחלק מההכנות והקידום של המופע, נראה שהניצוץ שנדלק באותו אולפן לפני שנים רבות מקבל משמעות חדשה – והפעם במפגש מחזור מרגש במיוחד, שצפוי להתקיים ממש בקרוב, עם עוד ילדים שהשתתפו בתכנית.