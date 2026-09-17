אחרי 935 ימים: הודעה מטעם המטה להחזרת היימנוט קסאו

( אלבום פרטי )

מפגש טעון ומרגש התקיים אחר הצהריים במשרדי מפלגת 'ישר!', כאשר יו"ר המפלגה גדי איזנקוט נפגש עם טספיה וירוס קסאו, אביה ואחותה הגדולה של היימנוט קסאו, המציינים כעת 935 ימים להיעלמותה ממרכז הקליטה בצפת. לפגישה הצטרפה גם חברת רשימת 'ישר!', המובילה החברתית יפה טבג'ה.

כבן למשפחת עולים, שיתף איזנקוט בפגישה כיצד אימו סיפרה לו בעבר על החששות מחטיפות ילדים יהודים במרוקו, והביע זעזוע מתמשך מכך שאירוע כזה מתרחש כיום בישראל. בעקבות השיחה, שוחח איזנקוט עם יו"ר הסוכנות היהודית, דורון אלמוג, במטרה לבחון סיוע בשיפור תנאי המחייה של המשפחה, אשר ממשיכה להתגורר במרכז הקליטה בהמתנה להיימנוט. בנוסף, הבטיח איזנקוט ליצור קשר עם דוד זיני כדי לבדוק את עומק מעורבות השב"כ בחקירה ולבקש את הפעלת כל המאמצים הנדרשים. במהלך המפגש, פנה אביה של היימנוט, טספיה, ליו"ר 'ישר!' וביקש ממנו כי במידה וייבחר לתפקיד ראש הממשלה, יעשה שימוש בסמכותו ויעביר את תיק החקירה באופן רשמי לטיפול שירות הביטחון הכללי.

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"ביקשנו להיות עבורם לעזר, אך בעיקר ביקשנו להסתכל להם בעיניים ולהקשיב – להקשיב לגעגועים המייסרים לילדה קטנה ואהובה שגורלה לא ידוע", אמר איזנקוט בתום המפגש. "בלתי מתקבל על הדעת שבמדינת ישראל היום, ילדה קטנה תעלם ללא עקבות ושמשפחה תישאר במשך יותר משנתיים חסרת תשובות. אסור בשום פנים ואופן שמשפחת קסאו תרגיש לבד. המאבק שלהם הוא מאבק של כולנו – ששייך לכל אזרח ואזרחית בישראל".

איזנקוט סיכם את דבריו והדגיש: "אני מחויב למאבק זה בכל ליבי". השניים סיכמו להיפגש שוב במהלך החודש הקרוב, בתקווה לבשורות טובות.