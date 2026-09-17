החורף מגיע בגדול: גשם, רוחות ורעמים. תחזית מזג אוויר

גשם ( שאטרסטוק )

מזג אוויר סתווי וסוער לפנינו, אך לקראת הימים הנוראים ויום הכיפורים המגמה צפויה להשתנות: השירות המטאורולוגי מעדכן כי בימים הקרובים נרגיש ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשמים, אך ביום הצום עצמו תחול התחממות.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אשר יהיו נמוכות מהממוצע בעיקר באזורי ההרים. גשם מקומי ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו אף סופות רעמים בודדות. כמו כן, ינשבו רוחות ערות. יום שבת: מעונן חלקית ונוח יחסית לתקופה. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהממוצע, בעיקר בהרים. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. יום ראשון (ערב יום כיפור): מעונן חלקית, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. בשעות הערב, עם כניסת הצום, ישרור מזג אוויר נוח יחסית.

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יום שני (יום כיפור): מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מהממוצע העונתי.

יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורי ההרים.