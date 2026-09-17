בשתי תקיפות נפרדות: שני מפקדי חמאס חוסלו ברצועת עזה

רצף החיסולים בעזה נמשך: דובר צה"ל אישר כי שני מחבלי חמאס חוסלו בשתי תקיפות שבוצעו ביומיים האחרונים. מחמד ג'מאל אחמד עיד, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל אתמול (רביעי) במרחב אל-בורייג', בעוד שצאלח זיאד אבראהים מקדאד, מפקד מחלקה במערך הימי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה נוספת שלשום במרחב העיר עזה.

בצה"ל אמרו כי עיד פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, הובהר כי "בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו להעלאת הכשירות של מחבלי הארגון ולשיקום יכולותיו, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום שהיוו".