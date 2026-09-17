מסר נוסף לארדואן: חיל הים של ישראל ויוון קיימו תרגיל משותף

חיל הים ( דובר צה"ל )

מסר נוסף לארדואן: על רקע המתיחות הנרחבת בין ישראל וטורקיה, חיל הים הישראלי וחיל הים היווני קיימו לפני כשבועיים תרגיל ימי משותף, עם שתי ספינות טילים ישראליות ושני כלי שיט של חיל הים היווני. בצה"ל אמרו כי התרגיל התקיים כחלק משיתוף הפעולה המתמשך בין הציים, לחיזוק הקשר בין הכוחות והכשירות המשותפת. צפו בתיעוד:

במסגרת התרגיל תרגלו הכוחות מגוון תרחישים מבצעיים ובהם תרחישי חירום, זיהוי וסיכול של איומים במרחב הימי. כמו כן, התקיימו חילופי אנשי צוות בין הכוחות בתרגיל המשותף, במטרה לקדם את שיתוף הידע וחיזוק היכולות המבצעיות.

התרגיל המשותף ( צילום: דובר צה"ל )

“העמקת שיתופי הפעולה עם ציים שותפים מחזקת את היכולות המבצעיות ואת הקשרים הבינלאומיים, ותורמת לחיזוק היציבות האזורית" אמר מש"ט 3, אלוף משנה ט. שיתופי פעולה אלו מעמיקים את מוכנות של הכוחות להתמודדות עם מגוון תרחישים, חיזוק ההגנה על גבולותיה הימיים של מדינת ישראל, וחיזוק זרוע הים כנכס אסטרטגי למדינת ישראל ולביטחונה״.