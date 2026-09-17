עכשיו זה סופי: קמ"ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר הודח מצה"ל

אילוסטרציה ( דובר צה"ל )

עכשיו זה סופי: ראש אכ"א החליט להדיח משירות בצה"ל את סא"ל א', ששימש כקצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר. ההחלטה התקבלה בהתאם להחלטת הרמטכ״ל ולאחר תהליך משפטי ופיקודי בצה״ל.

לפי דובר צה"ל, "בחודשים האחרונים התנהלו הליכים לסיום שירותו של קמ"ן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, וכעת הליכים אלה הגיעו לסיומם. במסגרת ההליך להתרת התחייבותו, נבחנו כלל השיקולים הרלוונטיים בעניינו, ובכלל זה חוות דעתו של סגן הרמטכ"ל, הממצאים שעלו בתחקירים ובהתייחסות גורמי המקצוע ביחס לכשלים בתפקודו, בתקופה שקדמה לאירועי השבעה באוקטובר, וכן נשקלו כלל טענותיו ביחס למידת אחריותו, כפי שהובאו בפני הוועדה המייעצת להתרת התחייבות בעל פה ובכתב". "כעת, החליט ראש אכ"א על התרת התחייבותו של הקצין וסיום שירותו בצה"ל, לאחר שעיין בהמלצות הוועדה המייעצת לעניין התרת התחייבות בעניינו של הקצין" נמסר. "ההחלטה נמסרה לקצין כמקובל. באפשרותו של הקצין להגיש ערעור על ההחלטה לרמטכ"ל".

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כזכור, ב-23 בנובמבר 2025 הרמטכ"ל החליט כי שורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית לאירועי השבעה באוקטובר וכי יש מקום לנקיטת צעדים פיקודיים בעניינם. סא"ל א׳, ששירת כקצין המודיעין של אוגדת עזה ונשא באחריות פיקודית מעצם תפקידו, נמנה עם המפקדים הללו - ולכן הוחלט להתניע הליך של התרת התחייבות בעניינו.

מאז, ולאחר שגובשה חוות דעת של סגן הרמטכ"ל הממליצה על התרת התחייבותו, החל הליך בחינת התרת התחייבותו לשירות. הוועדה הזו הייתה אמורה להתכנס, אך מועד ההתכנסות נדחה מספר פעמים בשל בקשות וטענות שונות של סא"ל א׳. במרץ האחרון הוא עתר לבית המשפט נגד התכנסות הוועדה, ויום לאחר מכן בית המשפט החליט כי הוועדה לא תתכנס עד להחלטה אחרת - לצד צו איסור פרסום שהוטל על כל פרטי ההליך.

ב-30 ביוני ניתן פסק הדין, במסגרתו קבע בית המשפט כי הליך סיום השירות שהותנע באמצעות חוות דעת של סגן הרמטכ"ל בעקבות שגיאות מקצועיות, תקלות ואחריות פיקודית של הקצין בוצע כדין, ובסמכות מלאה. בית המשפט דחה את כלל טענותיו של סא"ל א׳, וקבע כי על פי פקודות הצבא רשויות הצבא יכולות ליזום התרת התחייבות משירות בצה"ל של חייל, אשר כשל כשל מקצועי ופיקודי. בנוסף, הדגיש בית המשפט כי זכות הטיעון של הקצין לא נפגעה.

בהתאם לפסק הדין, צה"ל המשיך באופן מיידי את ההליך המנהלי להתרת התחייבותו של קמ״ן אוגדת עזה באירועי ה-7 בוקטובר. כעת, כשהוועדה המייעצת השלימה את עבודתה, והציגה את המלצותיה, החליט כאמור ראש אכ"א על התרת ההתחייבות.