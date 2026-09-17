משטרת ישראל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

ניידת משטרה ( Abir Sultan / Flash 90 )

שיבושי תנועה קשים ועומסים כבדים צפויים באזור השפלה: דוברות המשטרה הודיעה היום על חסימה הרמטית של כביש 40 בשני הכיוונים, זאת בעקבות אירוע מתוכנן המתקיים באזור.

על פי הודעת המשטרה, הכביש נחסם לתנועה במקטעים הבאים: כביש 40 מצומת תל נוף לכיוון צפון.

מצומת תל נוף לכיוון צפון. כביש 40 מצומת עקרון לכיוון דרום. במשטרה מדגישים כי החסימות צפויות להשפיע באופן משמעותי על זרם התנועה בכל המרחב. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מלהגיע לאזור החסימות, לבחור בדרכים חלופיות ולהסתייע ביישומי הניווט לצורך תכנון מסלול הנסיעה. שוטרים מוצבים בצמתים ובמוקדי החסימות לצורך הכוונת התנועה, והציבור מתבקש לנהוג בהתאם להנחיותיהם.