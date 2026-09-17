אחרי 20 שנה: המגיש הבכיר בחדשות 13 יסיים את תפקידו

טלטלה נוספת בחדשות 13: אלי ראכלין, מהפנים המוכרות והמוערכות ביותר בחברת החדשות של רשת 13, מסיים את תפקידו לאחר שני עשורים של פעילות עיתונאית.

ראכלין הצטרף לחברה עוד בימיה כ"חדשות 10" והפך לאחד מאבני היסוד של מערכת החדשות. לאורך השנים הגיש שורה ארוכה של תוכניות אקטואליה, מהדורות חדשות מרכזיות ומשדרי חירום מיוחדים ברגעי שיא לאומיים. סגנון ההגשה הממלכתי, המקצועיות והרוגע שהביא אל המסך הפכו אותו לאחד המגישים האהובים והמוערכים על ידי הקהל והקולגות כאחד.

עזיבתו של ראכלין מגיעה כחלק מגל שינויים וטלטלות שעוברת חברת החדשות של ערוץ 13 בתקופה האחרונה. גורמים בתעשייה מציינים כי מדובר בסיומה של תקופה משמעותית עבור המערכת, שמאבדת את אחד מעיתונאיה הוותיקים והמנוסים ביותר. בשלב זה טרם נמסר מה יהיה צעדו הבא של ראכלין בתחום התקשורת.