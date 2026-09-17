יריב לוין בתגובה ראשונה להחלטת בג"ץ נגד ועדת הבחירות

יריב לוין ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

שר המשפטים יריב לוין הגיב הערב (חמישי) לפסק הדין של בג"ץ שביטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית לגבי השימוש באלקטור, כשבכך קבע כי נציגי מפלגות בקלפי לא יוכלו לעדכן את המפלגות מי הגיע להצביע ביום הבחירות.

"שופטי בג״ץ יודעים שהבחירות הן על השאלה מי ימנה עשרה שופטי עליון בממשלה הבאה - אני כשר המשפטים בממשלת נתניהו או שר המשפטים בממשלת יאיר גולן - עבאס - טיבי" אמר לוין. "הם מנסים לעצור את גלגלי השינוי שהחל, ולמנוע מאיתנו להשלים את הרפורמה. מבחינתם, כל האמצעים כשרים כדי להטות את תוצאות הבחירות". לטענת לוין, "בצעד נואש, הם משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק, בניגוד לכל קביעותיהם במקרים אחרים. הם פוגעים בטוהר הבחירות וממציאים כללים חדשים שלא היו מעולם, במטרה לדכא הצבעה וכדי לנסות לחזור לשלוט במדינה". "אסור לתת להם להצליח. הימין ייצא בהמוניו. אנחנו נצביע וננצח" התחייב בסיכום. "נשלים את הרפורמה ונשים סוף להשתלטות של קומץ שופטים על חיינו".

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כאמור, בג"ץ ביטל היום את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, וקבע כי נציגי מפלגות בקלפי לא יוכלו לעדכן את המפלגות מי הגיע להצביע ביום הבחירות. ההחלטה התקבלה בתום מאבק ארוך, בו הליכוד דרש שיהיה ניתן לקבל נתונים בזמן אמת על מצביעים בקלפי.

חוות הדעת העיקרית נכתבה על ידי השופטת יעל וילנר, ואליה הצטרפו בהסכמה השופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב. בהחלטה הוסבר כי השימוש באלקטור מאפשר למפלגות להבין מי מהמצביעים הפוטנציאליים לא מימש את זכותו - ולפעול להמריצו להצביע. כלומר, המפלגות יכולות לקבל דיווחים מתוך הקלפי מי עדיין לא הצביע, ולפנות אליהם כדי שייצאו לעשות זאת.

השופטת וילנר קבעה כי הפרקטיקה אינה חוקית. זאת, "הן בשל העדר הסמכה חוקית לנהוג לפיה, אשר נדרשת מכוח עיקרון חוקיות המנהל; הן בשל הפגיעה בזכות לפרטיות הכרוכה בהעברת המידע האמור והן ובאופן ספציפי, בשל הפרת האיסור הקבוע בסעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות". כמו כן, נקבע כי ועדת הבחירות המרכזית אינה מוסמכת לאשר לנציגי המפלגות בקלפיות לנהוג בהתאם לפרקטיקה הנדונה בהיעדרה של הסמכה חוקית, ברורה ומפורשת, לתת אישור כאמור.