סקר מנדטים: איזנקוט מתרסק; גוש נתניהו מוחק את הפער

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש של 'ישראל היום' מציג תמונת מצב מרתקת ומורכבת במערכת הפוליטית, כאשר המאבק בין הגושים מגיע לשוויון מוחלט של 52 מנדטים לכל צד, לצד 12 מנדטים של המפלגות הערביות ו-4 מנדטים של רשימה חדשה.

על פי הנתונים, מפלגת 'ישר' מובילה את המפה עם 22 מנדטים, אך רושמת ירידה של שני מנדטים בהשוואה לסקרים קודמים. מפלגת הליכוד ניצבת במקום השני עם 20 מנדטים, לאחר שנחלשה במנדט אחד. בהמשך הרשימה ממוקמת מפלגת 'ביחד' עם 13 מנדטים, ואחריה 'הדמוקרטים' שזוכה ל-9 מנדטים. מפלגת 'ישראל ביתנו' נחלשת במנדט ויורדת ל-8 מנדטים, בעוד מפלגת 'עוצמה יהודית' רושמת התחזקות במנדט ועולה ל-8 מנדטים.

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בגזרת המפלגות החרדיות והדתיות: 'יהדות התורה' נחלשת במנדט ל-7 מנדטים, 'ש"ס' מקבלת 7 מנדטים, ו'הציונות הדתית' עומדת על 6 מנדטים. עוד במפה: 'הרשימה המשותפת' עם 7 מנדטים, 'רע"מ' עם 5 מנדטים, ו'עמך ישראל' המקבלת 4 מנדטים.

הפתעת הסקר מגיעה מכיוונם של יועז הנדל וירון זליכה, שרשימתם המשותפת עוברת את אחוז החסימה ומשיגה 4 מנדטים. לעומת זאת, שורה של מפלגות נותרות מחוץ לכנסת: 'כחול לבן' מתרסקת ל-1.2% בלבד, 'הציבור החרדי' משיגה 0.8%, 'צבע שחור - מגן עולם התורה' עם 0.5%, ומפלגת 'נעם' מסתפקת ב-0.4%.