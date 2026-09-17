יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על קובי אוז

מהילדות בשדרות ועד לבמות הגדולות, קובי אוז הוא אחד היוצרים המקוריים, הצבעוניים והמשפיעים ביותר בפסקול הישראלי.

כמנהיג להקת "טיפקס", מפיק מוזיקלי, סופר ופזמונאי, הוא הצליח לחבר בין פריפריה למרכז, בין מסורת לפופ, ובין הומור שנוני לאמירה חברתית נוקבת. לרגל יום הולדתו, אספנו 10 עובדות מרתקות על האיש, הכובע והלהיטים שכולנו גדלנו עליהם.

1. הילדות בשדרות והשם המקורי: קבלו פרט טריוויה: הוא נולד בשם יעקב אוחיון וגדל בעיר שדרות. את שם המשפחה "אוז" אימץ מאוחר יותר כמחווה לכותב "הקוסם מארץ עוץ", ליימן פרנק באום.

2. הפריצה הגדולה עם "טיפקס": בשנת 1988 הקים את להקת "טיפקס" (שנקראה תחילה "הלהקה של קובי אוז"). הלהקה הפכה לאחת המצליחות והמשפיעות בישראל, עם סגנון ייחודי ששילב פופ, רוק, מוזיקה מזרחית, פולק ואלקטרוני.

3. הלהיט מאחורי שיר הפתיחה של "שמש": אוז כתב והלחין את השיר "איזה עולם", שהפך לשיר הנושא האייקוני של הסיטקום המצליח "שמש" בכיכובו של צביקה הדר. השיר הפך לאחד הלהיטים המזוהים ביותר של טיפקס ולחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי של שנות ה-90 וה-2000.

4. מהפכן המוזיקה המזרחית והפריפריה: אוז נחשב לאחד החלוצים שהביאו את קולה של הפריפריה והמוזיקה הים-תיכונית אל מרכז הבמה הישראלית, תוך שילוב טקסטים חברתיים שנונים עם מקצבים קצביים וחגיגיים.

5. גילוי כישרונות ענקיים: מעבר ללהקתו, אוז שימש כמפיק מוזיקלי ו"צייד כישרונות". הוא היה זה שגילה והפיק את אלבומי הבכורה של כנסיית השכל ושל שרית חדד, והזניק את הקריירות שלהן בצעדיהן הראשונים.

6. המנון האירוויזיון השנוי במחלוקת: בשנת 2007 ייצגה "טיפקס" את ישראל באירוויזיון עם השיר "Push the Button" ("תלחץ על הכפתור"). השיר עורר סערה בינלאומית בגלל טקסט שעסק באיום הגרעיני והטרור, אך הפך ללהיט מזוהה מאוד.

7. החזרה לשורשים ולמסורת: בשנת 2010 הוציא את פרויקט הסולו המרגש "מזמורי נבוכים", ולאחריו את "סלון בית אבי". האלבומים הללו סימנו תהליך של התקרבות למסורת, פיוטים מבית סבא וחיבור למקורות היהודיים.

8. סופר ומחבר ספרים: אוז הוא לא רק מוזיקאי אלא גם כותב מוכשר. הוא פרסם שני ספרים מצליחים: "משה חוואטו והעורבים" (1996) ו-"עבריין צעצוע" (2002), שזכו לשבחי המבקרים.

9. פעיל חברתי ואיש תקשורת: לאורך השנים כתב טור קבוע בעיתונות, הגיש תוכניות רדיו וטלוויזיה, והיה קול בולט במאבקים חברתיים לצמצום פערים, קידום אמנות בפריפריה וחיזוק התרבות בדרום.

10. פרס אקו"ם על מפעל חיים: התרומה האדירה שלו לתרבות הישראלית מזוהה על ידי תעשיית המוזיקה כולה, והוא זכה בשלל פרסים – ביניהם פרסי אקו"ם על מחבר השנה, המלחין ופועלו המוזיקלי העשיר.