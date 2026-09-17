עמית סגל: "חדשות רעות למפלגות הקואליציה"

הפרשן הפוליטי עמית סגל מגיב להחלטת בית המשפט העליון, שקיבל את העתירות וביטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית בנוגע לדיווח נתונים בזמן אמת ביום הבחירות, וכינה אותה היום (חמישי): "חדשות רעות למפלגות הקואליציה".

התגובה של סגל מגיעה בעקבות פסיקת בג"ץ שקבעה כי נציגי מפלגות בוועדות הקלפי לא יוכלו עוד לעדכן את המפלגות שלהן מי מקרב הבוחרים כבר הגיע להצביע במהלך יום הבחירות. ההחלטה התקבלה בתום מאבק משפטי ארוך, שבמרכזו עמדה דרישת מפלגת הליכוד לאפשר את קבלת הנתונים בזמן אמת כדי לתמרץ הצבעה באמצעות אפליקציות וכלים דיגיטליים (כדוגמת "אלקטור").

חוות הדעת העיקרית נכתבה על ידי השופטת יעל וילנר, ואליה הצטרפו בהסכמה השופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב. בהחלטה הוסבר כי השימוש במערכות הללו מאפשר למפלגות להבין מי מהמצביעים הפוטנציאליים טרם מימש את זכותו – ולפעול באופן ממוקד כדי להמריצו לצאת להצביע.