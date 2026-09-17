תאונה קטלנית בקריית אתא: רוכב אופנוע נהרג מפגיעת רכב

תאונה קטלנית נוספת: רוכב אופנוע כבן 35 נהרג בתאונה קשה שהתרחשה הערב (חמישי) בכביש 780 סמוך לקריית אתא, לאחר שנפגע מרכב תוך כדי נסיעה. חובשים ופראמדיקים של מד"א מצאו אותו במצב אנוש, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית - אך נאלצו לקבוע את מותו לאחר ביצוע בדיקות רפואיות.

עוד נאמר כי נהג הרכב נפצע באורח קל בתאונה. לאחר קבלת טיפול רפואי ראשוני בזירה, הוא פונה לבית החולים רמב"ם.

פרמדיק מד"א אלכס בוחמן וחובשי מד"א דוד אברהם סיפרו כי "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

חובשי הצלה דוד זר ואבי פייבלזון הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו רוכב אופנוע, גבר בן 37, מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו בדיקות רפואיות, אך למרבה הצער בשל אופי הפציעות נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותו במקום. כמו כן הענקנו טיפול רפואי ראשוני לנהג הרכב עם חבלות בגופו, והוא פונה במצב קל להמשך טיפול בבית החולים רמב"ם בחיפה".