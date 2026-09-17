מחפשים מנת דג פשוטה ומהירה לשולחן השבת, שלא תדרוש טיגון או סיבוכים מיותרים? פילה אמנון ברוטב עשבי תיבול, שמן זית ולימון הוא בדיוק מה שצריך - מנה רעננה ועסיסית שמוכנה תוך רבע שעה בלבד, ונראית חגיגית על השולחן. הסוד טמון בשילוב הפשוט של מרכיבים איכותיים שמאפשרים לטעם הטבעי של הדג לבוא לידי ביטוי.

המתכון מתאים במיוחד למשפחות דתיות-לאומיות שמחפשות פתרון מהיר לערב שבת העמוס. במקום לבלות זמן יקר ליד הכיריים, אפשר להכין את המנה בתנור תוך דקות ספורות, ולהתפנות לשאר ההכנות. הדג נאפה על מצע של פרוסות לימון שמעניקות לו ניחוח עדין, והרוטב העשיר חודר לתוך הבשר ושומר על העסיסיות.

המצרכים הפשוטים

למנה זו תזדקקו למצרכים בסיסיים שרובם כבר נמצאים במטבח: 6 פילטים של דג אמנון (מושט) שטופים ומיובשים, רבע כוס שמן זית איכותי, מיץ מלימון אחד שלם סחוט טרי, 4 שיני שום כתושות, וחצי כוס כוסברה או פטרוזיליה קצוצה דק.

התבלינים הם הלב של הרוטב: חצי כפית פפריקה מתוקה, חצי כפית כמון, מלח ופלפל שחור לפי הטעם. להגשה תזדקקו ללימון נוסף פרוס לטבעות. הבחירה בעשבי תיבול טריים היא קריטית - הכוסברה מעניקה טעם אינטנסיבי יותר, בעוד שהפטרוזיליה מתאימה למי שמעדיף ניחוח עדין יותר.

כידוע, דג אמנון הוא אחד הדגים הפופולריים ביותר בישראל, והוא מתאים במיוחד לאפייה מהירה. הבשר הלבן והעדין שלו סופג היטב את הרוטב, והוא מתפרק בקלות במזלג כשהוא מוכן כראוי. חשוב לוודא שהפילטים שטופים ומיובשים היטב לפני האפייה, כדי שהרוטב יידבק אליהם בצורה אחידה.

הכנה מהירה בשלבים פשוטים

ההכנה מתחילה בחימום התנור ל-190 מעלות. בינתיים, מרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה ומניחים את פרוסות הלימון בתחתית התבנית. הלימון משמש כמצע ארומטי שמעניק לדג ניחוח עדין ומונע ממנו להידבק לתבנית.

בקערה קטנה מערבבים היטב את שמן הזית, מיץ הלימון, השום הכתוש, עשבי התיבול והתבלינים. חשוב לערבב את הרוטב היטב כדי שכל המרכיבים ישתלבו יחד. השום הכתוש צריך להיות טרי ולא מיובש, כדי שיעניק את הטעם המלא שלו.

מניחים את פילטי האמנון על מצע הלימון בתבנית, ויוצקים את הרוטב מעל הנתחים. חשוב למרוח את הרוטב באופן שווה על כל הפילטים, כדי שכולם יקבלו את אותה כמות תיבול. מכניסים לתנור ל-12 עד 15 דקות בלבד, עד שהדג מלבין ומתפרק בקלות במזלג.

נקודה קריטית: זהירות מאפיית יתר. דג אמנון הוא דג עדין שמתייבש במהירות, ולכן חשוב לא לאפות אותו יותר מדי. הסימן שהדג מוכן הוא כשהבשר מלבין לחלוטין ומתפרק בקלות כשדוקרים אותו במזלג. אם הדג נראה עדיין שקוף במרכז, כדאי להשאיר אותו עוד דקה או שתיים.

טיפים להצלחה מובטחת

למי שמחפש וריאציות, אפשר להוסיף לרוטב גם גרגרי רימון ואגוזים קלויים להגשה חגיגית יותר, או להחליף את הכוסברה בטימין טרי לניחוח ארומטי שונה. אפשר גם להוסיף חצי כפית דבש לרוטב למי שאוהב שילוב מתוק-חמוץ.

המנה מתאימה גם לאירוח - אפשר להכפיל בקלות את הכמויות ולהכין מספר תבניות בו-זמנית. הדג נשאר עסיסי גם אם מכינים אותו מעט מראש ומחממים לפני ההגשה. למי שמעדיף דג ברוטב עגבניות עשיר, אפשר להוסיף לרוטב גם כפית רסק עגבניות.

להגשה, מעבירים את הדג לצלחת הגשה יפה, שופכים מעל את הרוטב שנשאר בתבנית, ומקשטים בעלי כוסברה טריים ופרוסות לימון נוספות. המנה מתאימה להגשה עם אורז לבן, תפוחי אדמה אפויים או סלט ירקות טרי. בתאבון!